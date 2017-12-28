АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ: УДМУРТИЯ СПОСОБНА ПРЕДЛОЖИТЬ САМЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ В РОССИИ ПРОЕКТЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ Один из них может быть реализован в Глазове. Сегодня в рамках рабочей поездки в город Глазов Глав...

Аэропорт Ижевск: с начала года- 300 тысяч пассажиров! 25 декабря в аэропорту Ижевск состоялось событие, которого, без преувеличения, ждали несколько лет. И...

От редактора. 2018 год: перемены к лучшему Что принесёт нам 2018 год? Предугадать сложно. Но с уверенностью можно сказать, что люди по-прежнему ...