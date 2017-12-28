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В филиале «Удмуртэнерго» прошел региональный штаб, посвященный надежности энергоснабжения в республике в праздничные дни

28 декабря
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27 декабря 2017 года филиале «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» под председательством заместителя руководителя штаба – директора филиала «Удмуртэнерго» Андрея Малышева состоялось заседание регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.

%d0%a6%d0%a3%d0%a1 %d0%a3%d0%ad 111449 В филиале «Удмуртэнерго» прошел региональный штаб, посвященный надежности энергоснабжения в республике в праздничные дни

В работе штаба приняли участие представители министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики, ГУ МЧС, крупнейших энергетических и ресурсоснабжающих предприятий региона – филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Т Плюс», Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», ООО «Электрические сети Удмуртии», АО «Ижевские электрические сети», АО «Газпром газораспределение Ижевск» и другие.

Участники штаба подвели итоги года в сфере ТЭК, обсудили мероприятия по повышению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса в преддверии новогодних каникул. Так, на ресурсоснабжающих и жизнеобеспечивающих предприятиях были организованы и проведены тренировки персонала, проверки исправности систем оповещения, средств пожаротушения, инженерно-технических средств охраны, усилен контрольно-пропускной режим.

В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей в Удмуртской Республике в выходные и нерабочие праздничные дни с 30.12.2017 по 09.01.2018 в организациях электроэнергетики и топливно-энергетического комплекса организовано круглосуточное дежурство персонала; подготовлены графики дежурств ответственных лиц; обеспечена готовность служебного автотранспорта и спецтехники; проведены инструктажи персонала; уточнены схемы оповещения при возникновении аварийных ситуаций; проведены проверки работоспособности резервных источников электроснабжения, средств телемеханики, связи и устройств для определения мест повреждений на линиях электропередачи.

Всего в распоряжении филиала «Удмуртэнерго» 99 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 2620 кВт.

‒ На постоянном, круглосуточном дежурстве в филиале «Удмуртэнерго» будут находиться 34 оперативно-выездных бригады, полностью оснащенных необходимым инвентарем, материалами и спецтехникой. Еще 86 ремонтных бригад и 113 единиц спецтехники постоянно находятся в мобилизационной готовности к ликвидации возможных последствий. При сбоях в работе электросетевого оборудования весь персонал готов к восстановлению электроснабжения потребителей, в т.ч. с применением автономных источников питания для социально-значимых объектов, - сообщил заместитель генерального директора – директор филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Андрей Малышев. – Схемы взаимодействия с местными администрациями и структурами МЧС уточнены и неоднократно опробованы во время тренировок персонала, проводившихся в течение года. К обеспечению надежного энергоснабжения потребителей Удмуртии в новогодние каникулы филиал «Удмуртэнерго» готов полностью.

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