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В феврале в Удмуртии пройдет совещание по вопросам расширения выпуска гражданской продукции предприятиями ОПК

2 февраля
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Этот вопрос обсудили депутат Госдумы РФ от региона Андрей Исаев и директор АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» Геннадий Кудрявцев

Dsc 7078 В феврале в Удмуртии пройдет совещание по вопросам расширения выпуска гражданской продукции предприятиями ОПК

По словам парламентария, в ходе разговора была сформулирована идея государственного гражданского заказа для предприятий ОПК. С помощью него можно будет загрузить оборонную отрасль выпуском товаров для бюджетной сферы.

Андрей Исаев отметил, что на «Аксионе» выпускаются «умные» дефибрилляторы, которые сами могут сделать кардиограмму и на ее основании принять решение о том нужен или не нужен электрический разряд. Если ввести систему обязательного использования таких устройств в местах массового скопления людей, можно спасти 80 тысяч жизней.

– Идея очень интересная. Мы предполагаем обсудить ее с Правительством РФ с Министерством здравоохранения. Здесь двойная задача: и спасение жизни людей и загрузка нашей оборонной отрасли, - отметил депутат.

Андрей Исаев также сообщил о предстоящем совещании с представителями оборонной отрасли Удмуртии.

– Мы договорились, что в феврале мы соберем здесь руководителей всех оборонных предприятий Удмуртской республики для того, чтобы поговорить и выработать уже конкретный наказ Государственной Думе РФ о тех изменениях в законодательстве, которые нужно принять, чтобы создать условия для диверсификации отрасли ОПК, - сказал он.

Депутат также добавил, что задача увеличить производство гражданской продукции поставлена Президентом Владимиром Путиным.

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