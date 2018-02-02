По словам парламентария, в ходе разговора была сформулирована идея государственного гражданского заказа для предприятий ОПК. С помощью него можно будет загрузить оборонную отрасль выпуском товаров для бюджетной сферы.
Андрей Исаев отметил, что на «Аксионе» выпускаются «умные» дефибрилляторы, которые сами могут сделать кардиограмму и на ее основании принять решение о том нужен или не нужен электрический разряд. Если ввести систему обязательного использования таких устройств в местах массового скопления людей, можно спасти 80 тысяч жизней.
– Идея очень интересная. Мы предполагаем обсудить ее с Правительством РФ с Министерством здравоохранения. Здесь двойная задача: и спасение жизни людей и загрузка нашей оборонной отрасли, - отметил депутат.
Андрей Исаев также сообщил о предстоящем совещании с представителями оборонной отрасли Удмуртии.
– Мы договорились, что в феврале мы соберем здесь руководителей всех оборонных предприятий Удмуртской республики для того, чтобы поговорить и выработать уже конкретный наказ Государственной Думе РФ о тех изменениях в законодательстве, которые нужно принять, чтобы создать условия для диверсификации отрасли ОПК, - сказал он.
Депутат также добавил, что задача увеличить производство гражданской продукции поставлена Президентом Владимиром Путиным.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.