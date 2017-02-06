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В феврале пенсии подросли

5 февраля
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С 1 февраля у более 300 тысяч неработающих пенсионеров Удмуртии страховые пенсии увеличились на 5,4 процента. По данным Росстата, именно такой – 5,4 процента - была в 2016 году инфляция.

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), с учетом которого назначаются страховые пенсии, составила с 1 февраля 78,28 рубля, до сих пор коэффициент был равен 74,27 рубля. Вместе со страховой пенсией на 5,4 процента увеличилась и фиксированная выплата к ней, которая составила 4805,11 рубля.

Пожилые люди интересуются, все ли виды страховой пенсии будут проиндексированы. Да, все: и по старости, и по инвалидности, и по потере кормильца. Но, как и в прошлом году, увеличены будут только пенсии неработающих граждан. Работающие пенсионеры станут получать пенсию с учетом индексации лишь после завершения трудовой деятельности.

В Удмуртии в результате индексации пенсии повысились в среднем на 688 рублей. Средний размер пенсии равен 13430 рублям. Следующая индексация пройдет 1 апреля, но она коснется только социальных пенсий. Такая индексация зависит от темпов роста в 2016 году прожиточного минимума пенсионера.

В августе, как обычно, пересчитают страховые пенсии работающих пенсионеров, то есть их пенсии тоже подрастут. Размер пенсионного обеспечения не может быть меньше прожиточного минимума пенсионера, установленного в Удмуртской Республике (8502 рубля). Если пенсия неработающего пенсионера вместе с другими причитающимися ему выплатами меньше 8502 рублей, то ему будет установлена социальная доплата.

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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