В феврале более 100 тысяч клиентов Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» получат один счёт-квитанцию за потреблённые ресурсы в январе. Вместо двух квитанций, отдельно за электроэнергию и отдельно за тепло и ГВС, жителям придёт один единый платёжный документ, сообщает пресс-служба Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
Это нововведение не коснётся жителей домов, обслуживаемых УК «ЖРП-8» и «Ижкомцентр», которые, как и раньше, получат два расчётных документа – один за тепло и ГВС, второй - за электроэнергию. Новый формат счета-квитанции они увидят в следующем месяце.
В одной квитанции будут расчёты по трём ресурсам: электроэнергии, тепловой энергии и горячему водоснабжению. Также вместо двух лицевых счетов будет один - все данные будут отражаться по лицевому счёту за электрическую энергию. Аналогичные изменения коснутся и «личного кабинета» на сайте компании - данные по тепловой энергии и ГВС автоматически подтянутся к лицевому счёту по электроэнергии.
«Переход на единую квитанцию обусловлен тем, что это удобно для клиентов - в одном документе отражены все расчёты. Можно сказать, что это сделано в рамках развития наших услуг, – комментирует Валерий Шульмин, директор по биллингу и клиентскому сервису Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». – Сейчас для оплаты трёх ресурсов клиенту достаточно оперировать одним лицевым счётом, а не двумя, как ранее».
Фото: sadsha.ru
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