Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает: в феврале более 100 тысяч ижевчан получат один счёт-квитанцию за потреблённые в январе ресурсы. Вместо двух квитанций, отдельно за электрическую энергию и отдельно за тепло и ГВС, жителям придёт один единый платёжный документ.
Нововведение не коснётся жителей домов, обслуживаемых УК «ЖРП-8» и «Ижкомцентр»: они, как и раньше, получат два расчётных документа – один за тепло и ГВС, второй - за электроэнергию, сообщает пресс-служба Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
В новой квитанции в табличном виде отражены расчёты по трём потреблённым ресурсам – за отопление, горячее водоснабжение и электрическую энергию. Каждая услуга выделена отдельной строкой. В итоговой строке отражены суммарные данные по задолженности и переплате.
Кроме того, в таблице будет отражаться повышающий коэффициент. С 1 января 2017 года он составит 1,5. Коэффициент будет применяться только к тем, кто не имеет индивидуальных приборов учёта в своей квартире.
Лицевой счёт, указанный в документе, будет единым по всем коммунальным услугам, отражённым в квитанции. Соответственно, оплату за полученные услуги необходимо производить по лицевому счёту, указанному в платёжном документе.
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