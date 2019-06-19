Молодые специалисты «Удмуртнефти» и её дочерних обществ стали обладателями 23 наград на XII Кустовой научно-технической конференции НК «Роснефть».
Приток новых идей
Уже более 10 лет компания поддерживает научные изыскания молодёжи по решению актуальных задач отрасли. География КНТК – вся Россия. В этом году кустовой этап проходил в восьми городах. Сотрудники «Удмуртнефти» и её дочерних обществ представляли свои проекты в Оренбурге и Томске. Последние 12 наград привезли из самого сердца инноваций – Красноярска. Конференция прошла на базе предприятия «РН-Ванкор», впечатляющего мощью производственных объектов даже бывалых нефтяников.
Ежегодные конференции – это приток новых идей. В этом году только в региональном – первом – этапе конференции свои проекты представили 2607 молодых специалистов со всей России. Все они направлены на поиск эффективных методов нефтедобычи и применение инновационных технологий. Самые успешные и актуальные сразу же внедряются в производство. Так, экономический эффект от 43 проектов, презентованных на конференции 2018 года, составит 527 млн рублей.
В интересах производства
Мастер цеха поддержания пластового давления № 2 ОАО «Удмуртнефть» Максим Русанов представил на кустовом этапе сразу две работы, для которых самостоятельно разработал программное обеспечение. Первый проект был отмечен I местом в секции «Труд, юриспруденция, персонал» в Красноярске, второй получил II место в секции «Проектирование и обустройство месторождений» в Оренбурге.
– В первом проекте я презентовал новый подход к формированию компетентного персонала. Это единая информационная система для сотрудников. Человеку, работающему на опасном производственном объекте, нужно знать очень много локальных нормативных документов. Все они собраны в моём приложении, загружаемом на телефон. Кроме того, в нём есть алгоритм действий при возникновении внештатной ситуации, – рассказал Максим.
– Чтобы проект получился, инициатива должна исходить от самого молодого специалиста, – уверена технолог цеха добычи нефти и газа № 10 Анжелика Шабалова. Девушка заняла I место в секции «Техника и технология добычи нефти и газа» в Красноярске, обойдя коллег-мужчин. Анжелика работает на предприятии с ноября прошлого года. Но за это время совместно с научным руководителем уже успела разработать новую конструкцию оборудования, обеспечивающего добычу нефти. Сегодня она проходит испытания на скважине Гремихинского месторождения.
Битва героев
Ни одна конференция не обходится без увлекательных командообразующих тренингов. Как только битва умов была завершена, молодые специалисты со всех уголков России отправились на «Битву героев» в эйрпарк «Кузнецово» под Красноярском. Спортивные и интерактивные конкурсы оттачивали у ребят умение работать в команде.
Участие в конференции – это возможность проявить себя как на уровне предприятия, так и всей компании. Члены жюри – опытные сотрудники центрального аппарата и дочерних предприятий, не только оценивают предложения молодых коллег, но и формируют будущий кадровый резерв.
– Вы работаете в самой крупной компании. Здесь накоплен колоссальный опыт, есть обширная информационная база научно-технических, инновационных разработок. Используйте её, не стесняйтесь задавать вопросы, ищите ответы – и всё у вас получится, – напутствовал молодых коллег на закрытии конференции в Красноярске заместитель директора департамента нефтегазодобычи «Роснефти» Игорь Жерж.
Дина Исмагилова
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