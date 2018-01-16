«Отдать свою подпись пришли не только люди старшего возраста, но и молодежь. Получился своеобразный народный единый день сбора подписей в поддержку Владимира Путина», – сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Кто-то может спросить, зачем собирать подписи сегодня, если было объявлено, что в поддержку В.В. Путина уже было собрано более 538 тыс. подписей. Ответ в том, что людям, которые хотят отдать свой голос в поддержку своего кандидата, нельзя сказать, что их голос уже не нужен. Партия согласовала работу сборщиков подписей сегодня в приемных Партии, понимая, что таких людей огромное количество. И то, что сегодня на наши площадки пришло более 200 тыс. граждан, только подтверждает, что мы оказались правы», – подчеркнул Турчак.
Также он отметил, что Партия и дальше готова и будет оказывать всю необходимую поддержку Владимиру Путину, в том числе в рамках его избирательной кампании.
В Удмуртии
В Удмуртии продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата на пост Президента России Владимира Путина. В минувшее воскресенье на один день был открыт ещё один пункт, где граждане могли поставить свою подпись за выдвижение Путина - на базе Региональной общественной приёмной Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Решение о предоставлении общественных приёмных для сбора подписей было принято руководством партии в ответ на запросы волонтёров, для того чтобы партийные активисты получили дополнительную возможность поставить свою подпись. При этом отмечалось, что «Единая Россия» сбором подписей и агитацией за Владимира Путина не занимается. Напомним, что единороссы решили не выдвигать своего кандидата на пост Президента России на выборы 18 марта, поддержав на своём декабрьском съезде самовыдвижение Владимира Путина. Теперь для регистрации самовыдвиженец Владимир Путин должен во всех регионах России собрать 300 тысяч подписей в свою поддержку.
Проведение сбора подписей в региональных общественных приёмных в выходной день должно создать более комфортные условия для граждан, желающих оказать поддержку кандидатуру. Пришедший в общественную приёмную для того, чтобы поставить свою подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина Олег Гарин, комментируя своё решение, отметил, что Россия находится в начале серьёзного пути.
– Мы будем выбирать человека который поведёт нашу страну в ближайшие шесть лет, - отметил Олег Владимирович. - И, безусловно, очень важно, кто будет этот человек. Поэтому я сегодня, без всякого сомнения, пришел и с удовольствием отдал свой голос в поддержку выдвижения на пост президента страны Владимира Владимировича Путина, потому что считаю, что это тот человек, который с начала 2000-х годов ведёт нашу страну вперёд.
Мы должны понимать, что сильная Россия никому не нужна, кроме нас самих. Считаю, что если мы все вместе поддержим и выберем сильного лидера, у нашей страны будет будущее.
Владимир Байметов считает, что России нужен именно такой президент.
– Владимир Владимирович - человек, во-первых, опытный, а во-вторых, активно отстаивающий интересы нашего государства, – пояснил свою позицию Владимир Александрович. - К сожалению, нам порой навязывают ложные дихотомии. Но сейчас, может быть как в никакой другой момент, нам очень важно иметь сильное, работоспособное государство, во главе которого стоял бы сильный лидер. Учитывая размеры нашей страны, количество населения, Владимир Владимирович сформулировал проблемы, которые необходимо решать в первую очередь. Одна из них - это преодоление социального неравенства и по уровню доходов населения, и по доступности разных услуг, в первую очередь здравоохранения и образования.
– Я сегодня именно как гражданин пришел поддержать Владимира Владимировича Путина как человека достойного, как настоящего лидера, которым наша страна гордится, - высказался Владимир Невоструев, - горжусь им и я. Он делает всё, чтобы с Россией считались, жители нашей страны гордились своей страной.
Среди проблем, которые необходимо решать президенту в предстоящие шесть лет, Владимир Петрович назвал сельское хозяйство.
– Я как житель села хотел бы ещё лучше и больше поддержать наш агропромышленный комплекс, - сказал он. - Появляются новые технологии, и хотелось бы, чтобы эти технологии внедрялись у нас в стране. Я надеюсь, что в ближайшие шесть лет наш агропромышленный комплекс получит дальнейшее развитие.
Напомним, что от сбора подписей освобождены кандидаты в Президенты России, выдвинутые парламентскими политическими партиями. Однако этим правом воспользовались только КПРФ и ЛДПР. «Единая Россия» и «Справедливая Россия» на выборы, которые состоятся 18 марта, не стали выдвигать своих кандидатов, поддержав самовыдвижение Владимира Путина.
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