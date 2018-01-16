В воскресенье, 14 января, по просьбе волонтёров будет открыт на один день пункт сбора подписей в Региональной общественной приемной Председателя «Единой России» Д. Медведева «Единая Россия» удовлетворила запросы волонтёров на проведение 14 января сбора подписей в поддержку с...

Третья сессия Госсовета cсостоится 27 февраля 2018 года Такое решение приняли на заседании Президиума Государственного Совета, которое состоялось сегодня под...

Нужен только паспорт. В Удмуртии начался сбор подписей за Владимира Путина В Удмуртии в минувший вторник начался сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения Владимира Пути...