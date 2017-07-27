В конце 2016 года Минздрав России запустил пилотный проект «Бережливая поликлиника» в Калининграде, Севастополе, Рязани и Ярославле. Цель его — исключить ненужное и долгое хождение пациентов по кабинетам, оптимизировать работу врачей, регистратуры и лаборатории. Сегодня все больше и больше медучреждений по всей стране становятся участниками этого проекта.
Но это все теория, а как «бережливая поликлиника» выглядит на практике? За примером далеко идти не пришлось: 26 апреля 2017 года своим приказом Минздрав Удмуртии подключил к проекту две ижевские больницы: городскую поликлинику № 2 и детскую больницу при 7-й городской больнице. В начале июля журналисты побывали во взрослой поликлинике на улице Ракетной.
От регистратуры до Обеи
Уже при входе в поликлинику видишь существенную разницу с другими медучреждениями. В холле при входе уютно, чисто, а регистратура не отгорожена от посетителей стеклом со множеством объявлений. Красивая светлая стойка, никакого стекла, а позади персонала регистратуры на стене принты с цветущими яблонями.
Электронное табло в холле рассказывает о приеме специалистов поликлиники, под ним - интерактивная доска, на которой пациенты пишут свои замечания и предложения. Как позже выяснилось, в поликлинике оперативно реагируют на записанные на ней замечания. Входа у больницы два: для болеющих пациентов и для вполне здоровых, пришедших за справкой в санаторий или на диспансеризацию.
Каждый этаж поликлиники выполнен в своем цветовом решении, на полу - указатели, при входе на этаж - тоже указатели с номерами кабинетов специалистов, на стенах яркие современные плакаты на темы профилактики. Пациенты в ожидании приема располагаются на диванчиках.
Мы поднимаемся в Обею - штаб проекта «Бережливая поликлиника». Здесь все стены в плакатах, видно, что персонал тщательно изучал тонкости проекта, пришедшего в Россию из корпорации Toyota и распространившегося сначала среди промышленных предприятий, затем в здравоохранении, коммунальном хозяйстве, сфере услуг, торговле, вооруженных силах, секторе госуправления и прочих отраслях.
Собственно, сама японская автомобильная корпорация в 1950-х годах заимствовала принципы организации производства в России, используя наработки нашего Центрального института труда. Сегодня принципы научной организации труда (НОТ) вернулись к нам в японской обертке: терминология «бережливого производства», сплошь и рядом японские слова. И вот уже мы вместе с врачами городской поликлиники № 2 рассматриваем плакат с принципами «Пяти С» и фотографиями поликлиники на тему как было и как стало. Именно эти принципы обеспечивают бережливое производство: сортируй, соблюдай, содержи в чистоте, стандартизируй, совершенствуй.
Ломая стереотипы
Чтобы включиться в проект «Бережливая поликлиника», главный врач больницы Нина Капачинская, ее заместители да и весь персонал проделали огромную работу. О ней рассказывает Нина Евгеньевна:
– «Бережливое производство» в здравоохранении - это проект, нацеленный на то, чтобы нашим пациентам было удобно и комфортно пребывать в больнице и за минимально короткий промежуток времени получить максимум наших услуг и уйти довольным. Что же касается медучреждения, то это оптимизация труда, комфортные условия для сотрудников.
Мы определили четыре направления работы: открытая регистратура, отделение профилактики, имеющее отдельный вход, самостоятельные кабинеты и регистратуру, отделенные от больных, третье - оптимизация терапевтического отделения и четвертое - развитие и внедрение информационных технологий. На первом этапе нам было очень важно определить, какие проблемы существуют в организации работы поликлиники. Выявить их помогло анкетирование пациентов и персонала. Затем велся хронометраж времени с целью подсчитать, на каком участке идут его потери.
Проблема при внедрении принципов «бережливого производства» была вовлечь сотрудников, мотивировать к созданию удобного и красивого рабочего места и сломать стереотипы. Много лет работали и не думали что-то менять. Первые изменения были встречены если не в штыки, то настороженно. Но затем, когда все увидели, что красиво стало в поликлинике, аккуратно и чисто в кабинетах, для сотрудников созданы все условия, то персонал проникся нововведениями. Для сотрудников больницы создана комната и условия для того, чтобы вовремя принимать пищу. Для медработников так же, как и для пациентов, установлена интерактивная доска, где они могут написать, что еще хотели бы улучшить в больнице.
В первую очередь изменения коснулись регистратуры: все рабочие места были стандартизированы. Выработаны алгоритмы общения с пациентами. Далее привели в порядок картохранилище, вывели его из регистратуры, разработали единый внешний вид регистратора - костюмы, беджи. С работниками регистратуры проводились тренинги по общению с пациентами, сотрудниками и между собой.
Навигация и терапия
Затем была создана удобная внутрибольничная навигация.
– Мы пересмотрели всю нумерацию кабинетов, для каждого этажа нашли свое цветовое решение. На полу сделали разметку, по какому крылу больницы можно подняться, чтобы минимизировать поиски необходимого пациенту кабинета, продолжает свой рассказ о «бережливой поликлинике» главный врач Нина Капачинская. - Затем были проведены хронометраж работы участкового терапевта и участковой медсестры, а также стандартизация их рабочих мест. Сформирован кабинет неотложной помощи и перенесен близко к процедурной. Этот кабинет входит в терапевтичекое отделение и оснащен всем необходимым оборудованием для оказания неотложной медицинской помощи в поликлинике.
Сегодня, по словам врачей, на прием пациентов установлен стандарт 12 минут на первичного пациента и 7 - на повторного. Хватает этого времени или нет — вопрос, который обсуждается в профессиональной среде. Но именно отлаженное больничное «производство» позволяет сэкономить на организации труда - бумажной писанине, например, и больше времени посвятить пациенту.
Информатизация всей поликлиники
На вопрос, почему именно поликлинику № 2 выбрали в качестве пилотной, главный врач Нина Капачинская ответила, что больница по информатизации шагнула далеко вперед и опережает другие учреждения отрасли.
– Мы с 2012 года начали закупать компьютеры и обучать персонал работе на них. Сегодня компьютеризированы все рабочие места всего персонала поликлиники - 56 врачей и 70 медсестер. Всего компьютеров 130. Все кабинеты соединены в локальную сеть. Наши врачи создали шаблоны участкового врача терапевта, врача офтальмолога, хирурга, электронной записи пациента на обследование. Сейчас любой врач нашей поликлиники, никуда не гоняя пациента, может записать его на лабораторное обследование, дать номерок к специалисту, может через удаленный сервер записать больного в республиканский онкодиспансер, к специалистам в I РКБ, дать направление на госпитализацию, к которому тут же присоединяются лабораторные исследования. В разработке находится электронная санаторно-курортная карта, - рассказывает главный врач. - А 3 июля у нас успешно реализован проект «Электронный бюллетень».
Бережливых станет больше
Опыт, наработанный по проекту «Бережливая поликлиника» городской поликлиникой № 2, будет распространен на другие медучреждения республики. На сегодня, по словам медиков, 22 поликлиники города - 12 взрослых и 10 детских - готовы к его тиражированию. Три основных постулата: бережное отношение к сотрудникам, бережное отношение к пациентам, бережное отношение к оборудованию позволят медицинским работникам трудиться в хороших условиях, а пациентам получать квалифицированную медицинскую помощь с минимальными затратами времени.
Справка «УП»
Пилотный проект «Бережливая поликлиника» реализуется Минздравом Российской Федерации совместно с Администрацией Президента Российской Федерации, производственной системой госкорпорации по атомной энергии «Росатом», федеральным и территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами государственной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации с декабря 2016 года.
Целями пилотного проекта являются: повышение удовлетворенности населения медицинской помощью на основе повышения доступности и качества медицинских услуг, улучшение условий оказания медицинской помощи; повышение вовлеченности медицинского персонала в производственные процессы; рост удовлетворенности медицинского персонала условиями труда.
По состоянию на май 2017 года, сообщает официальный сайт Минздрава РФ, пилотный проект активно реализуется в 45 поликлиниках (к концу 2017 в более чем 120 поликлиниках) из 11 российских регионов. К 2018 году проект планируется реализовать в более чем 34 регионах Российской Федерации.
Фото автора
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.