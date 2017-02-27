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В дорожной аварии в Удмуртии погибли молодожены

27 февраля
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5 В дорожной аварии в Удмуртии погибли молодожены

В дорожной аварии в Удмуртии погибли молодожены, сообщает «Татар-информ». Авария произошла на 225-м км трассы Елабуга – Пермь рядом с деревней Соловьи в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии.

В субботу, 25 февраля, в 13:07 час. на трассе Елабуга – Пермь произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей.

30-летняя женщина за рулем «Хендэ Солярис» вышла на обгон перед близко идущим по встречной полосе движения грузовиком «Мерседес».

В результате столкновения автомобилей водитель и ее 35-летний пассажир скончались на месте происшествия.

Отмечается, что погибшие были молодоженами.

Фото: chelnyltd.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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