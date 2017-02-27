В дорожной аварии в Удмуртии погибли молодожены, сообщает «Татар-информ». Авария произошла на 225-м км трассы Елабуга – Пермь рядом с деревней Соловьи в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии.
В субботу, 25 февраля, в 13:07 час. на трассе Елабуга – Пермь произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей.
30-летняя женщина за рулем «Хендэ Солярис» вышла на обгон перед близко идущим по встречной полосе движения грузовиком «Мерседес».
В результате столкновения автомобилей водитель и ее 35-летний пассажир скончались на месте происшествия.
Отмечается, что погибшие были молодоженами.
Фото: chelnyltd.ru
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