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В Доме Правительства обсудили вопросы по технической защите информации в органах государственной власти и местного самоуправления

26 сентября
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Сегодня в Доме Правительства Удмуртской Республики прошёл семинар на тему «Организация работ по технической защите информации в органах государственной власти, органах местного самоуправления и в организациях».

Nik 1422 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad В Доме Правительства обсудили вопросы по технической защите информации в органах государственной власти и местного самоуправления

Организатором мероприятия выступило Управление Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК России) по Приволжскому федеральному округу.

Участников семинара - представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций - приветствовал Руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов. Он подчеркнул, что тема защиты информации в наши дни звучит всё острее. Не секрет, что имеют место случаи, когда она попадает в недобросовестные руки и используется в неблаговидных целях.

«Сама жизнь ставит перед нами вопрос об усилении мер информационной безопасности. Понятно, что для этого нужны компетентные специалисты. Я хочу искренне поблагодарить руководителей Управления ФСТЭК России по Приволжскому федеральному округу за проведение нашего семинара. В его рамках мы имеем возможность получить от контролирующих органов наиболее актуальную информацию об изменениях в законодательстве в этой сфере, услышать ответы на интересующие участников вопросы», - сказал Сергей Смирнов.

Руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики подчеркнул, что законодательство в области информационной безопасности не стоит на месте. Совсем недавно вступили в силу Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и Положение о системе сертификации средств защиты информации. Регламентированы Требования по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну.

Напомним, 16 апреля нынешнего года Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал Указ № 70 «О мерах по защите информации ограниченного доступа в Удмуртской Республике», которым определены головные подразделения по защите информации в нашем регионе.

Сергей Смирнов также акцентировал внимание на том, что государственным органам Удмуртской Республики и органам местного самоуправления необходимо определить ответственных лиц из числа заместителей руководителя за обеспечение защиты информации, предусмотреть в структуре подразделение либо специалистов по технической защите информации. В заключение он пожелал участникам семинара успешной работы.

В рамках мероприятия обсуждались общие вопросы организации работ по технической защите информации, особенности проведения работ по обеспечению безопасности информации в государственных и муниципальных информационных системах, а также в информационных системах персональных данных, порядок аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации.

С докладами на семинаре выступили представители Управления ФСТЭК России по Приволжскому федеральному округу, Министерства информатизации и связи Удмуртской Республики и Управления ФСБ России по Удмуртской Республике.

Фото Карипов Э

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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