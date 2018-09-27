Организатором мероприятия выступило Управление Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК России) по Приволжскому федеральному округу.
Участников семинара - представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций - приветствовал Руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов. Он подчеркнул, что тема защиты информации в наши дни звучит всё острее. Не секрет, что имеют место случаи, когда она попадает в недобросовестные руки и используется в неблаговидных целях.
«Сама жизнь ставит перед нами вопрос об усилении мер информационной безопасности. Понятно, что для этого нужны компетентные специалисты. Я хочу искренне поблагодарить руководителей Управления ФСТЭК России по Приволжскому федеральному округу за проведение нашего семинара. В его рамках мы имеем возможность получить от контролирующих органов наиболее актуальную информацию об изменениях в законодательстве в этой сфере, услышать ответы на интересующие участников вопросы», - сказал Сергей Смирнов.
Руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики подчеркнул, что законодательство в области информационной безопасности не стоит на месте. Совсем недавно вступили в силу Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и Положение о системе сертификации средств защиты информации. Регламентированы Требования по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну.
Напомним, 16 апреля нынешнего года Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал Указ № 70 «О мерах по защите информации ограниченного доступа в Удмуртской Республике», которым определены головные подразделения по защите информации в нашем регионе.
Сергей Смирнов также акцентировал внимание на том, что государственным органам Удмуртской Республики и органам местного самоуправления необходимо определить ответственных лиц из числа заместителей руководителя за обеспечение защиты информации, предусмотреть в структуре подразделение либо специалистов по технической защите информации. В заключение он пожелал участникам семинара успешной работы.
В рамках мероприятия обсуждались общие вопросы организации работ по технической защите информации, особенности проведения работ по обеспечению безопасности информации в государственных и муниципальных информационных системах, а также в информационных системах персональных данных, порядок аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации.
С докладами на семинаре выступили представители Управления ФСТЭК России по Приволжскому федеральному округу, Министерства информатизации и связи Удмуртской Республики и Управления ФСБ России по Удмуртской Республике.
Фото Карипов Э
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.