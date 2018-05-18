Призёры Школьной волейбольной лиги поедут в Уфу на волейбольный матч между мужскими сборными России и Бразилии Сертификаты на поездку юные спортсмены получили из рук руководителя региона Александра Бречалова в ср...

Делегация из Удмуртии примет участие в Спортивно-туристском лагере ПФО «Туриада – 2018» Открытие состоится при участии полпреда ПФО Михаила Бабича. ...

В День Победы женский футбольный клуб «Торпедо» сыграл первую домашнюю игру в своём первом сезоне в Высшей лиге Поболеть за спортсменок ЖФК «Торпедо» на стадион «Купол» в праздничный день пришли горожане и гости с...