В церемонии награждения победителей и призёров Чемпионата Удмуртии по волейболу приняли участие Председатель Правительства Ярослав Семенов и президент Удмуртской Республиканской Федерации волейбола генерал-майор юстиции Владимир Никешкин.
Чемпионат Удмуртской Республики считается наивысшим соревнованием, проводимым Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике УР совместно с Удмуртской Республиканской Федерацией волейбола. В текущем году количество команд, принявших участие в турнире, увеличилось ещё на 9. Всего в течение года в городах и районных центрах республики состоялись более 300 соревнований (в чемпионате приняли участие города Можга, Глазов, Воткинск, Сарапул, а также 7 райцентров).
Смотреть смело в будущее позволяет тот факт, что в Чемпионате 2018 года участвовало 6 команд ДЮСШ, 10 - высших учебных заведений и одного среднего специального учебного заведения. Это молодое поколение, которое входит в спортивную жизнь Удмуртии, и в будущем будет поддерживать здоровый образ жизни на волейбольных площадках.
Победителями среди мужских команд стали команда «Газпром – Межрегионгаз» неизменный участник финалов чемпионата Удмуртии на протяжении последних десяти лет (3 место) и команда ООО «Ижстройгаз» - многократный победитель первенства г. Ижевска, чемпион Удмуртской Республики по волейболу 2004-2009 годов, победитель турниров среди любительских команд ПФО, пятикратный победитель всероссийского турнира на кубок компании «Татнефть» (второе место). Первое место заняла команда компании «Ижевские электрические сети», основанная в 1988 году, призёр ряда международных турниров в России и за её пределами. Все члены команды являются кандидатами в мастера спорта.
Победители среди женских команд – команда «Ижевские электрические сети» – серебряный призер спартакиады России среди трудовых коллективов 2013 и 2015 годов, многократный чемпион Ижевска и Удмуртии (3 место), команда «Восход» строительного треста № 8 (2 место). Золотой призёр – команда «Италмас» Ижевского государственного технического университета им. М.Т. Калашникова, созданная в 2012 году, а с 2014-го уже выступающая в высшем дивизионе студенческой лиги России.
Победителей и призёров поздравил Председатель Правительства Ярослав Семенов, который подчеркнул, что Удмуртии нужны победители, люди с бойцовским характером, готовые добиваться лучшего результата в конкурентной среде – именно такие важные профессиональные качества воспитывает спорт.
«В вашем лице я хочу поздравить всех волейболистов Удмуртии, и в первую очередь президента Удмуртской Республиканской Федерации волейбола Владимира Анатольевича Никешкина. Уже в первый день, как только мы с ним познакомились, он спросил, каким видом спорта я занимаюсь. Сказал, что волейболом. Было очень здорово, когда меня пригласили поиграть за команду Правительства Удмуртской Репсублики. <…> Я хочу поздравить всех тех, кто оказался на первом месте, и пожелать удачи тем, кто этого не смог достичь. Хочу торжественно пообещать, что мы будем чаще встречаться на волейбольных площадках и баталиях», - отметил Ярослав Семенов.
К победителям обратился президент Удмуртской Республиканской Федерации волейбола генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин. «Я искренне рад видеть всех присутствующих здесь спортсменов, которые целый год бились, воевали друг с другом. Вы очень здорово отыграли, вы - победители, вы стали лучшие в республике. Вы достойны самых лучших аплодисментов», - сказал генерал-лейтенант юстиции. От имени Удмуртской Республиканской Федерации волейбола он подарил Председателю Правительства футболку под номером нашего региона - 18.
Фото Э. Карипов
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