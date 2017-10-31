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В домашней серии из трех матчей «Ижсталь» набрала одно очко

31 октября
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4911e860a05b06ac6835746335d2c0e8 l В домашней серии из трех матчей «Ижсталь» набрала одно очко

Основное и дополнительное время матча «Ижстали» с «Ермаком» (Ангарск) закончилось при счете 3:3. В серии буллитов ижсталевского вратаря Филиппа Долганова заменили на Савелия Кононова. Две шайбы одна за одной оказались в сетке ижсталевских ворот, тогда на лед вернулся Долганов. Решающую шайбу от капитана сибиряков Максима Юшкова пропустил уже он.

Главный тренер «Ижстали» Сергей Душкин в отличие от многих тренеров не считает серии послематчевых буллитов лотереей. И в буллитах, на его взгляд, прежде всего сказывается мастерство. Ижевский тренер убежден, что была возможность в этой игре не доводить дело до послематчевых буллитов. Ижсталевцы вели в счете долгое время. Причем первую шайбу забросили лишь с четвертой попытки (до этого трижды имея численное превосходство даже не удалось создать голевых моментов). И вот Никита Панасенко точно поразил ворота с острого угла, когда хотелось поругать Линара Мансурова за перевод шайбы на левый фланг, когда другой форвард катился к воротам по центру. Неожиданным пас оказался не только для зрителей, но и для вратаря. После хорошей комбинации с дальним первым пасом Максима Рогова вторую шайбу забросил Денис Вихарев. Казалось бы, в третьем периоде ведя 2:0, можно было «сыграть по счету», но преимущество растаяло в течение злополучной 46-й минуты. На скамейке штрафников находился Евгений Никифоров, и этот первый шанс большинства за игру гости использовали – 2:1. Шайбу забросил Максим Юшков. И в следующей атаке вновь удача им улыбнулась – 2:2. Отличился Артем Севанькаев. Атакующую вспышку гостей удалось погасить, и Денис Иванов в быстрой атаке отправил шайбу под планку – 3:2. Затем последовал бросок от правого борта, и, находясь вблизи ворот, отправил шайбу в сетку вновь Юшков. Судьи рассмотрели этот эпизод по монитору и засчитали шайбу.

В игре с «Ермаком» ижевские хоккеисты допустили большое количество ошибок в центральной части площадки и у своей синей линии. Эти ошибки защитников Сергей Душкин объяснил накопившейся усталостью и большим желанием поддержать атакующую линию. Но это вызвало, по меньшей мере, четыре опаснейших момента, которые гости не сумели реализовать. Так что получение двух очков «Ермаком» можно считать справедливым, а «Ижстали» пришлось довольствоваться только одним очком. Сергей Душкин был недоволен тем, что несколько игроков провели этот матч не с полной отдачей и с недостатком концентрации внимания.

«Ижсталь» – «Металлург» (Новокузнецк) – 1:2. Новокузнечане в свое время были примером для всех команд, вышедших в большой хоккей с металлургических предприятий страны. А в истории «Ижстали» заметную роль сыграла тройка Корниченко-Абрамов-Лантратов, получившая выучку в этом сибирском клубе. Нынешний сезон для «Металлурга» далеко не лучший. Команда после ухода из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пока не может занять лидирующего места в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Однако в Ижевске команда показала, что в ней достаточно мастеровитых игроков. Игра шла довольно равная. К радости местных болельщиков, «Ижсталь» открыла счет на 36-й минуте. Шайбу забросил Денис Вихарев, а в голевой комбинации участвовали Линар Мансуров и Василий Хабаров. При счете 1:0 команды вышли на третий период. Некоторые зрители в перерыве выказывали опасения по поводу того, что в последних матчах «Ижсталь» проигрывает именно третьи периоды. Опасения подтвердились. На 54-й минуте Денис Дюрягин сделал хороший проход, нанес бросок по воротам и сам успел добить шайбу в сетку – 1:1. Еще через минуту ижсталевец Александр Черников нарушил правила и был отправлен на скамейку штрафников. Довольно быстро гости разыграли комбинацию, и их капитан Артем Чернов забросил шайбу, оказавшуюся победной.

В итоге в домашней серии из трех матчей в этот раз «Ижсталь» набрала одно очко. (О проигрыше «Соколу» (Красноярск) мы сообщали ранее.) Худший результат, а ведь совсем недавно мы радовались успешной поездке по Казахстану и Сибири. Сейчас «Ижсталь» находится в Подмосковье. А 7 ноября – столетие революции – встретит на дороге из одного китайского города в другой. Там предстоят игры с командами «Ценг Тоу» и «КРС Хэйлунцзян».

Фото: hcizhstal.ru

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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