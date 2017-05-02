Главная » В детском лагере в Удмуртии отравились подростки

В детском лагере в Удмуртии отравились подростки

2 мая
0
2034 В детском лагере в Удмуртии отравились подростки

В детском оздоровительном лагере «Дружба» сегодня ночью отравились подростки, сообщают в информационно-аналитическое управление администрации города Ижевска. Предварительная причина пищевого отравления устанавливается.

В лагере «Дружба» с 30 апреля по 3 мая проходит 17-ый чемпионат России по спортивному варианту игры «Что? Где? Когда?». В соревнованиях участвуют около пятисот человек, из них 18 подростков – из Ижевска. По состоянию на 10 часов 2 мая за медицинской помощью обратились 65 человек, при необходимости их направляют в больницу.

Для мониторинга обстановки на место происшествия незамедлительно прибыли оперативные группы Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике, Ижевского пожарно-спасательного гарнизона. Также сейчас в лагере на месте работают правоохранительные органы, представители Роспотребнадзора, правительства Удмуртии и администрации города Ижевска. На месте происшествия побывали Виктор Савельев и Юрий Тюрин.

Городские власти Ижевска организовали обеспечение находящихся в лагере детей и сотрудников горячим питанием, подвозится вода.

В настоящее время на базе Республиканской клинической инфекционной больницы работает телефон «горячей линии»: 8(3412) 21-77-90.

Фото: rcto.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо