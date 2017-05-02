В детском оздоровительном лагере «Дружба» сегодня ночью отравились подростки, сообщают в информационно-аналитическое управление администрации города Ижевска. Предварительная причина пищевого отравления устанавливается.
В лагере «Дружба» с 30 апреля по 3 мая проходит 17-ый чемпионат России по спортивному варианту игры «Что? Где? Когда?». В соревнованиях участвуют около пятисот человек, из них 18 подростков – из Ижевска. По состоянию на 10 часов 2 мая за медицинской помощью обратились 65 человек, при необходимости их направляют в больницу.
Для мониторинга обстановки на место происшествия незамедлительно прибыли оперативные группы Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике, Ижевского пожарно-спасательного гарнизона. Также сейчас в лагере на месте работают правоохранительные органы, представители Роспотребнадзора, правительства Удмуртии и администрации города Ижевска. На месте происшествия побывали Виктор Савельев и Юрий Тюрин.
Городские власти Ижевска организовали обеспечение находящихся в лагере детей и сотрудников горячим питанием, подвозится вода.
В настоящее время на базе Республиканской клинической инфекционной больницы работает телефон «горячей линии»: 8(3412) 21-77-90.
Фото: rcto.ru
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