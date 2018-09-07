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В деревне Пуро-Можга Малопургинского района завершился процесс газификации

7 сентября
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Об этом сообщил Глава района Сергей Юрин в социальных сетях.

Screenshot 1 В деревне Пуро-Можга Малопургинского района завершился процесс газификации

По словам Сергея Юрина жители деревни ждали газификации более 20 лет.

Фото https://vk.com/id473588522

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