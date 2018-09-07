По словам Сергея Юрина жители деревни ждали газификации более 20 лет.
В деревне Пуро-Можга Малопургинского района завершился процесс газификации
7 сентября0
Об этом сообщил Глава района Сергей Юрин в социальных сетях.
В деревне Пуро-Можга Малопургинского района завершился процесс газификации
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