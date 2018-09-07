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**В Государственном театре оперы и балета Удмуртской Республики состоялось торжественное собрание сот...

**В Обращении Президента России к гражданам страны 29 августа 2018 года отмечено, что одним из принци...