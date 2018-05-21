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В День защиты детей стань первым! В Ижевске пройдёт благотворительная акция с участием звёзд Первого канала

21 мая
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15 лет назад на Первом канале придумали и впервые воплотили благотворительную акцию «Стань первым!», приуроченную к Международному дню защиты детей. С тех пор каждый год команда звёзд Первого отправляется в один из городов страны, чтобы устроить там настоящий праздник для детей и подростков. В этом году акция «Стань первым» впервые пройдёт в Ижевске.

%d0%a1%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8c %d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%bc В День защиты детей стань первым! В Ижевске пройдёт благотворительная акция с участием звёзд Первого канала

1 июня, в Международный день защиты детей, в столице Удмуртии высадится «звёздный десант» из 150 телеведущих, известных артистов и музыкантов, прославленных спортсменов и журналистов Первого канала. События благотворительной акции будут продолжаться с утра до вечера. В течение дня звёзды Первого канала посетят детские учреждения, спортивные, лечебные и реабилитационные центры, где вручат детям памятные подарки и исполнят самые заветные желания и мечты! Благодаря акции 1 июня для детей будут открыты многие культурные, спортивные и познавательные площадки Ижевска, - цирк, зоопарк, кинотеатр и многие другие.

В 11.00 на Центральной площади состоится раздача билетов, дающих право прохода на специальные показы в кинотеатрах «Россия» и «Металлург». Билеты нужны, поскольку количество мест в залах кинотеатров ограничено, но тем, кто успеет ухватить заветные билеты, они достанутся совершенно бесплатно. В кинотеатре «Россия» в 14.00 и 16.00 будут организованы специальные показы анимационного фильма «Три богатыря и принцесса Египта» для детей и их родителей, - на эти благотворительные сеансы смогут попасть более тысячи человек. А в кинотеатре «Ижсталь» в 15.00 состоится творческая встреча с командой легендарного юмористического киножурнала «Ералаш» и его основателем Борисом Грачевским и показ новых выпусков «Ералаша» на большом экране. Здесь же в 17.00 впервые на большом экране Ижевска будет показан легендарный фильм «Золушка» 1947 года в обновлённой, цветной, версии.

Ещё один бесплатный показ состоится в кинотеатре на открытом воздухе в Летнем саду. Здесь в 23.00 можно будет увидеть фильм «Время первых» о российских космонавтах. Декорацией показа станет огромное ночное небо над Ижевском.

1 июня распахнёт двери и Государственный цирк Удмуртии. Совместно с каналом «О!» он в 15.00 бесплатно представит праздничное цирковое шоу «Цирк - детям!» с участием звёзд Первого канала.

С 12.00 до 16.00 дети смогут бесплатно посетить Зоопарк Удмуртии: здесь пройдёт специальная программа познавательного канала «О!». Ребята узнают новые для них увлекательные факты о жизни зверей и птиц, обитающих в нашем зоопарке.

Кстати, звёздный десант «высадится» в Ижевске в прямом смысле слова: в 11.00 над стадионом «Купол» пролетит и опустится на площадку вертолёт любимца уже нескольких поколений зрителей Первого канала – Леонида Якубовича. Здесь же пройдёт акция «Подарки от волшебника - дяди Лени Якубовича».

В 14.00 здесь же, на «Куполе», состоится уникальный футбольный матч: в дружеском состязании примут участие команда звёзд Первого канала и команда «Молния» воспитанников Республиканского детского дома. Футбольную команду в Республиканском детском доме сколотили 4 года назад. Начали с простых разовых тренировок на собственном, не самом лучшем, поле. А теперь уже регулярно, по три раза в неделю, играют в школе футбола. В этом году ребята стали лучшими в Уральско-поволжской зоне среди команд детских домов. Вход на зрительские трибуны, откуда можно будет поболеть за юных спортсменов и знаменитостей в футбольной форме, будет открытым. Самым заметным и массовым событием акции станет вечерний бесплатный гала-концерт от канала «Музыка Первого» на Центральной площади, который начнётся в 20.00. Имя специального гостя концерта держится в секрете, но обещают, что это будет один из самых рейтинговых исполнителей Первого. Прямую трансляцию этого концерта на весь мир будет вести телеканал «Музыка Первого». Завершится праздник Первого канала в Ижевске большим салютом на набережной пруда.

В тему

В прошлые годы акция «Стань первым!» проводилась в Москве, Ярославле, Краснодаре, Иванове, Пензе, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Астрахани, Крыму, Туле и Дубне. В Ижевске акция будет проведена совместно с «цифровым телесемейством» Первого канала - детским познавательным каналом «О!», телеканалами «Дом кино» и «Музыка Первого», которые доступны, в том числе, и зрителям в Удмуртии.

Включения из Ижевска о проведении благотворительной акции «Стань первым!» на протяжении всего дня 1 июня можно будет смотреть на Первом канале, а итоги подведёт программа «Время».

Все мероприятия акции проводятся при масштабной поддержке Правительства Удмуртской Республики и администрации Ижевска.

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