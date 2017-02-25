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В День защитников Отечества в Игринском районе погиб водитель «Нивы»

25 февраля
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Htd9p4mftf big reduce350 В День защитников Отечества в Игринском районе погиб водитель «Нивы»

Поездка для 62-летнего водителя «Нивы» в День защитников Отечества стала последней в его жизни. Мужчина скончался от травм, полученных в результате дорожной аварии.

ДТП произошло 23 февраля около 12:15 часов на 5-м км автодороги Игра – Глазов, сообщает пресс-служба МВД по УР. 34-летний водитель автомобиля «Хёнддай Тусан» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Хёндай», а затем с «ВАЗ-2121».

В результате ДТП 62-летний водитель «Нивы» получил травмы, был госпитализирован в районную больницу, где скончался.

МВД по Удмуртской Республике призывает автовладельцев быть предельно внимательными при движении по загородным трассам, соблюдать дистанцию с движущимися впереди автомобилями и избегать необоснованных обгонов.

Фото: 18.mchs.gov.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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