Поездка для 62-летнего водителя «Нивы» в День защитников Отечества стала последней в его жизни. Мужчина скончался от травм, полученных в результате дорожной аварии.
ДТП произошло 23 февраля около 12:15 часов на 5-м км автодороги Игра – Глазов, сообщает пресс-служба МВД по УР. 34-летний водитель автомобиля «Хёнддай Тусан» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Хёндай», а затем с «ВАЗ-2121».
В результате ДТП 62-летний водитель «Нивы» получил травмы, был госпитализирован в районную больницу, где скончался.
МВД по Удмуртской Республике призывает автовладельцев быть предельно внимательными при движении по загородным трассам, соблюдать дистанцию с движущимися впереди автомобилями и избегать необоснованных обгонов.
Фото: 18.mchs.gov.ru
Подписывайтесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.