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В День России Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил паспорта талантливым детям республики

13 июня
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Торжественная церемония состоялась 12 июня, в день, когда жители нашей республики отмечают День России, а жители Ижевска ещё и День города.

Nik 0466 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad В День России Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил паспорта талантливым детям республики

В число талантливых детей, получивших сегодня паспорта из рук Главы региона, вошли:

– Кирилл Бурков, учащийся Республиканского лицея, призёр Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. Увлекается программным обеспечением и спортивной гимнастикой;

– Диана Гизатуллина, учащаяся кадетского класса школы № 76. Внесена в книгу рекордов России по сборке и разборке Автомата Калашникова. Волонтёр–журналист газеты «Живи» Устиновского района города Ижевска;

– Эльвира Додонова, учащаяся школы № 55. Занимается лёгкой атлетикой, пятиборьем. Участник волонтёрского движения «Волонтеры Удмуртии»;

– Александра Елькина, учащаяся школы № 68. Призёр Всероссийского первенства по волейболу. Увлекается вокалом;

– Григорий Мельников, учащийся лицея № 22. Призёр республиканских и городских соревнований по каратэ, имеет оранжевый пояс. Увлекается музыкой и спортом;

– Екатерина Осинцева, учащаяся лингвистического лицея № 25, солистка эстрадной студии «Выше радуги» Детской школы искусств № 2 г. Ижевска, участница телепроекта «Голос. Дети». Полуфиналистка конкурса «Детская новая волна»;

– Анастасия Письменко, учащаяся лицея № 41. Участница Всероссийского конкурса по английскому языку, школьных олимпиад по русскому языку, математике, информатике и естественных наук;

– Алина Сухолытко, учащаяся школы № 39, занимается конным спортом. Призёр школьных олимпиад по русскому языку и литературе;

– Арина Тимохина, учащаяся лицея № 25, имеет третий юношеский разряд по плаванию. Призёр городских соревнований по плаванию на короткой воде. Занимается в танцевальной студии ансамбля «АНДАН»;

– Марина Шестакова, учащаяся школы № 93. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано, увлекается живописью, иностранными языками.

Глава Удмуртии поздравил ребят и их родителей с Днём России, Днём города Ижевска и с важным в их жизни событием – получением паспорта. «Хочу пожелать вам гордиться своей малой родиной – Ижевском, Удмуртией – и всей нашей большой страной. Вы, действительно, одни из лучших, желаю вам не размениваться по мелочам, а ставить перед собой самые высокие цели и смело покорять любые вершины. Хочу, чтобы вы помнили, что самая главная ценность – это семья, поэтому с радостью обращаюсь к вашим родителям и благодарю их за вас, за большой вклад в ваш успех. Мы всегда рядом и готовы поддерживать молодёжь Удмуртии во всех добрых начинаниях и проектах», – сказал Александр Бречалов.

Перед началом церемонии Александр Бречалов предложил ребятам пообщаться в свободном формате. В разговоре помимо молодёжи приняли участие приглашённые на мероприятие гости: генеральный директор АО «ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов и президент Федерации компьютерного спорта Удмуртии Михаил Маргасов, начальник Управления по вопросам миграции МВД по Удмуртской Республике Константин Дубровин, а также члены Правительства УР – Председатель регионального кабинета министров Ярослав Семенов, руководитель Администрации Главы и Правительства УР Сергей Смирнов, министр по физической культуре, спорту и молодёжной политике УР Наталья Гольцова и министр образования и науки УР Светлана Болотникова. Гости сказали ребятам напутственные слова и поделились своими воспоминаньями, как они получали свои паспорта, и рассказами о том, что паспорт значит для них.

Вместе с паспортами юные таланты получили подарки от Главы региона: экземпляры Конституции Российской Федерации и книги по истории России.

Фото Карипов Э.

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