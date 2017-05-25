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В День предварительного голосования в Удмуртии будет работать 241 участок

25 мая
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Жители Удмуртии 28 мая смогут выбрать своего кандидата на участие в региональных парламентских выборах

8e1d4fe5f887b92d61a0be1d2ac49607 В День предварительного голосования в Удмуртии будет работать 241 участок

В республике идут последние приготовления к внутрипартийному голосованию. Уже закончились дебаты между претендентами на попадание в список кандидатов, которые пойдут на выборы в Госсовет УР от Партии «Единая Россия».

Как сообщили в пресс-службе Удмуртского региогального отделения партии, общее число участников предварительного голосования - 266 человек. После 28 мая станет ясно, кто получит право бороться за места в региональном парламенте.

Что это будут за люди, зависит, в том числе, и от результатов предварительного голосования. Напомним, оно имеет статус рейтингового. Это значит, что по количеству проголосовавших станет ясно, кто из кандидатов пользуется наибольшим доверием избирателей. Именно такие люди должны представлять «Единую Россию» в Госсовете УР.

Также рейтинговый статус голосования дает возможность отдать голос за нескольких кандидатов сразу.

В Единый день голосования, 28 мая, по всей республике откроется 241 участок. Свою работу они начнут в 8 утра. Проголосовать сможет любой житель Удмуртии, достигший 18 лет. Для этого ему достаточно будет прийти на участок по месту жительства с паспортом. Адрес своего избирательного участка можно уточнить на сайте pg.er.ru. Завершится голосование в 20.00. Оргкомитет по проведению предварительного голосования приглашает всех принять в нем участие.

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