Футбол. Болейте за «Торпедо» В День Победы женский футбольный клуб «Торпедо» сыграет в Ижевске первый домашний матч сезона. Игра с...

Футболистов из Удмуртии наградили за честную игру 4 мая 2018 года, Сочи, Удмуртия. Ребята из Республиканского детского дома впервые приняли участие в ф...

Международный турнир по танцевальному спорту Кубок Главы Удмуртской Республики-2018 пройдёт в Ижевске 29, 30 апреля и 1 мая 2018 года в столице Удмуртской Республики состоится традиционный VIII Междунаро...