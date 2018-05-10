Вчера наши девушки сразились с бронзовыми призёрами чемпионата России прошлого сезона, командой «Чертаново» из Москвы. Напомним, что удмуртские футболистки дебютировали в Высшей лиги 18 апреля в Краснодаре, сыграв с местной командой «Кубаночка». Второй матч против московской команды «ЦСКА» состоялся 28 апреля в столице России. 4 мая в Перми наши спортсменки встретились с чемпионами России прошлого года – командой «Звезда – 2005».
Во время нынешнего матча с трибун представительниц женского футбольного клуба «Торпедо» поддержал Глава Удмуртии Александр Бречалов. Как отметил на днях на своей странице в Инстаграме руководитель республики, он с большим волнением ждал первой домашней игры девчонок. «Легко болеть за фаворитов, за многократных чемпионов, гораздо сложнее, несмотря на все неудачи, поддержать тех, кто в начале пути! Я верю в наше «Торпедо» Ижевск, в наших девушек», - прокомментировал Александр Бречалов.
Встреча закончилась победой гостей (2:0). В следующий раз спортсменки футбольного клуба «Торпедо» сразятся с красноярской командой «Енисей» 16 мая, жители Ижевска смогут вновь поддержать наших девчат на поле стадиона «Купол». Начало матча в 18-00 часов.
Для справки:
Женский футбольный клуб «Торпедо» образовался в 2014 году. Всего 4 сезона понадобилось ижевскому коллективу, чтобы с минимальным бюджетом и большими амбициями из второй лиги выйти в Высшую и играть против таких именитых клубов как ЦСКА, «Звезда-2005», «Рязань-ВДВ», «Кубаночка» и других. Всё это стало возможным благодаря тому, что в прошлом сезоне у команды появился инвестор, что дало толчок к развитию женского футбола в регионе. 2 место в финале Первенства России 2017 года позволило уже в этом году стартовать в элите женского футбола.
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