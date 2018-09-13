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В День оружейника в Ижевске выступит группа «Любэ»

12 сентября
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В рамках Дня оружейников России 19 сентября в 20.00 часов в Ижевске возле монумента «Навеки с Россией» состоится праздничный концерт группы «Любэ». Легендарный коллектив исполнит новые композиции и проверенные временем хиты. Завершится концерт праздничным фейерверком.

Preview В День оружейника в Ижевске выступит группа «Любэ»

Мероприятия, посвященные Дню оружейников России, стартуют 18 сентября. В течение нескольких дней пройдут деловые, культурные, спортивные мероприятия. Жителей и гостей Ижевска ждут масштабный Форум оружейников России, выставки, посвященные оружейной истории Ижевска, первые открытые летние соревнования по биатлону среди любителей "Калашников биатлон фест", фестиваль юных изобретателей, арт-гастрономический фестиваль "РЯБИНА фест" и другие.

Ознакомиться с полной программой можно на сайте http://деньоружейника.рф/ .

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