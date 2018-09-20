Рябина всегда была особенностью Ижевска. Это дерево росло практически в каждом дворе, а самые разные блюда из его ягод стояли на столе любого дома. Неудивительно, что раньше жителей оружейного посёлка называли «рябинниками». Именно это и легло в основу гастрономического фестиваля, который прошёл на новой площадке города – в Открытом саду.
На площадке «Рябина Fest» разместились различные зоны: здесь можно было поучаствовать в мастер-классе по ткачеству, собрать своими руками осенний букет, смастерить рябиновый браслет или бусы. На главной сцене прошла насыщенная музыкальная программа, в которой были представлены классические, современные и этнические композиции. Перед гостями выступили муниципальный камерный хор имени Чайковского, ансамбль «Вербное воскресенье» и группа KötKubitz.
Самой популярной площадкой фестиваля стала зона с настоящей печью, в которой мастера из этнографического музея-заповедника «Лудорвай» варили варенье. Специально для этого дня они собрали 15 литров ягод рябины и сварили 30 литров варенья, которым угощали всех гостей.
– Для этого варенья нужно использовать только лесную рябину. В ягодах много витамина С, калия, магния. Само варенье очень вкусное. Три столовые ложки этого варенья заменит девять трапез. А ствол дерева раньше использовали для посоха церковные служащие – верили, что рябина оберегает человека, защищает от зависти и бережёт здоровье, - рассказала Анна Куликова, дендролог этнографического музея-заповедника «Лудорвай».
На память о первом рябиновом фестивале все желающие сделали фото у арт-объекта «Богиня рябины», автором которого стал художник Кир Сабреков.
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