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В День оружейника в Ижевске сварили 30 литров рябинового варенья

20 сентября
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В столице Удмуртии прошёл гастрономический фестиваль «Рябина Fest». Он посвящён ижевскому смыслу «рябинники» - прозвищу ижевских оружейников.

Img 2764 В День оружейника в Ижевске сварили 30 литров рябинового варенья

Рябина всегда была особенностью Ижевска. Это дерево росло практически в каждом дворе, а самые разные блюда из его ягод стояли на столе любого дома. Неудивительно, что раньше жителей оружейного посёлка называли «рябинниками». Именно это и легло в основу гастрономического фестиваля, который прошёл на новой площадке города – в Открытом саду.

На площадке «Рябина Fest» разместились различные зоны: здесь можно было поучаствовать в мастер-классе по ткачеству, собрать своими руками осенний букет, смастерить рябиновый браслет или бусы. На главной сцене прошла насыщенная музыкальная программа, в которой были представлены классические, современные и этнические композиции. Перед гостями выступили муниципальный камерный хор имени Чайковского, ансамбль «Вербное воскресенье» и группа KötKubitz.

Самой популярной площадкой фестиваля стала зона с настоящей печью, в которой мастера из этнографического музея-заповедника «Лудорвай» варили варенье. Специально для этого дня они собрали 15 литров ягод рябины и сварили 30 литров варенья, которым угощали всех гостей.

– Для этого варенья нужно использовать только лесную рябину. В ягодах много витамина С, калия, магния. Само варенье очень вкусное. Три столовые ложки этого варенья заменит девять трапез. А ствол дерева раньше использовали для посоха церковные служащие – верили, что рябина оберегает человека, защищает от зависти и бережёт здоровье, - рассказала Анна Куликова, дендролог этнографического музея-заповедника «Лудорвай».

На память о первом рябиновом фестивале все желающие сделали фото у арт-объекта «Богиня рябины», автором которого стал художник Кир Сабреков.

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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