Главная » Спорт » В День оружейника в Ижевске пройдут Первые открытые летние соревнования по биатлону среди любителей "Калашников Биатлон ФЕСТ"

В День оружейника в Ижевске пройдут Первые открытые летние соревнования по биатлону среди любителей "Калашников Биатлон ФЕСТ"

19 сентября
0

22 сентября в Ижевске на Республиканском стрелково—спортивном комплексе им. генерал—майора А.М. Демидова пройдут Первые открытые летние соревнования по биатлону среди любителей «Калашников Биатлон ФЕСТ».

Img race В День оружейника в Ижевске пройдут Первые открытые летние соревнования по биатлону среди любителей "Калашников Биатлон ФЕСТ"

В программе фестиваля — соревнования на 2,7 км с двумя огневыми рубежами и стрельбой из пневматических винтовок IZHMASH БИ 7–5.

Возрастные группы участников:

— Мужчины, женщины 1982—до 22 сентября 2000 года рождения;

— Мужчины, женщины 1972—1982 года рождения;

— Мужчины, женщины 1972 года рождения и старше.

«Калашников Биатлон ФЕСТ» — это не только соревнования, но и праздник для всех болельщиков. С 11.00 будет организована зона развлечений и отдыха: спортивно—развлекательные аттракционы, мастер—классы, интерактивные площадки, автограф—сессия звезд биатлона, розыгрыши призов и праздничный концерт.

Программа фестиваля

9.00—10.00 — Регистрация участников, сбор гостей

10.00 — Торжественное открытие «Калашников Биатлон Фест»

Отборочный тур

10.00—13.00 — Спринт, индивидуальный зачет

13.00—14.00 — Подсчет результатов, подготовка к финальным забегам

Финал

14.00—14.30 — Финальный забег женщины

14.30—15:00 — Финальный забег мужчины

Подведение итогов

15.00—15.30 — Верификация результатов финалов, подведение итогов

15.30—16.00 — Награждение победителей

16.00—18.00 — Праздничный концерт

Стоимость участия в фестивале: 400 рублей — участие в беговом биатлоне (включает в себя проход на праздничную площадку), 200 рублей — входной билет на праздничную площадку без участия в соревновании можно приобрести в день мероприятия в СК Демидова без предварительной регистрации, бесплатно — посещение праздника для детей до 14 лет.

Вырученные от продажи билетов средства направят в Благотворительный фонд «Дети—бабочки», который помогает детям с редким генетическим заболеванием кожи.

Для участия в Первых открытых летних соревнований по биатлону среди любителей «Калашников Биатлон ФЕСТ» необходимо зарегистрироваться на сайте https://kalashnikov.com/kbf/

Дополнительная информация по телефону — 8—800—200—1807, горячая линия концерна «Калашников»

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Велокросс. Стартуют малые и зрелые
19 сентября
**Среди 190 гонщиков на первенстве и чемпионате Ижевска по велокроссу были и представители Санкт-Пете...
Баскетбол. Из школьной лиги в «Купол-Родники»
19 сентября
**Во время предсезонного турнира на призы Ижевского электромеханического завода «Купол»» состоялось п...
Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством УР и АНО «Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ»
17 сентября
**В воскресенье, 16 сентября, в спортивном зале Ижевской государственной медицинской академии состоял...
Пулевая стрельба. Юлия Каримова – чемпионка мира
14 сентября
**Чемпионкой мира в стрельбе из малокалиберной винтовки стала Юлия Каримова. Кроме этого высокого зва...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо