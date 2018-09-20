Велокросс. Стартуют малые и зрелые **Среди 190 гонщиков на первенстве и чемпионате Ижевска по велокроссу были и представители Санкт-Пете...

Баскетбол. Из школьной лиги в «Купол-Родники» **Во время предсезонного турнира на призы Ижевского электромеханического завода «Купол»» состоялось п...

Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством УР и АНО «Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» **В воскресенье, 16 сентября, в спортивном зале Ижевской государственной медицинской академии состоял...