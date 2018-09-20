В программе фестиваля — соревнования на 2,7 км с двумя огневыми рубежами и стрельбой из пневматических винтовок IZHMASH БИ 7–5.
Возрастные группы участников:
— Мужчины, женщины 1982—до 22 сентября 2000 года рождения;
— Мужчины, женщины 1972—1982 года рождения;
— Мужчины, женщины 1972 года рождения и старше.
«Калашников Биатлон ФЕСТ» — это не только соревнования, но и праздник для всех болельщиков. С 11.00 будет организована зона развлечений и отдыха: спортивно—развлекательные аттракционы, мастер—классы, интерактивные площадки, автограф—сессия звезд биатлона, розыгрыши призов и праздничный концерт.
Программа фестиваля
9.00—10.00 — Регистрация участников, сбор гостей
10.00 — Торжественное открытие «Калашников Биатлон Фест»
Отборочный тур
10.00—13.00 — Спринт, индивидуальный зачет
13.00—14.00 — Подсчет результатов, подготовка к финальным забегам
Финал
14.00—14.30 — Финальный забег женщины
14.30—15:00 — Финальный забег мужчины
Подведение итогов
15.00—15.30 — Верификация результатов финалов, подведение итогов
15.30—16.00 — Награждение победителей
16.00—18.00 — Праздничный концерт
Стоимость участия в фестивале: 400 рублей — участие в беговом биатлоне (включает в себя проход на праздничную площадку), 200 рублей — входной билет на праздничную площадку без участия в соревновании можно приобрести в день мероприятия в СК Демидова без предварительной регистрации, бесплатно — посещение праздника для детей до 14 лет.
Вырученные от продажи билетов средства направят в Благотворительный фонд «Дети—бабочки», который помогает детям с редким генетическим заболеванием кожи.
Для участия в Первых открытых летних соревнований по биатлону среди любителей «Калашников Биатлон ФЕСТ» необходимо зарегистрироваться на сайте https://kalashnikov.com/kbf/
Дополнительная информация по телефону — 8—800—200—1807, горячая линия концерна «Калашников»
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