В торжественном мероприятии в Сквере Победы приняли участие Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семёнов, Председатель Госсовета Алексей Прасолов, другие руководители республики, ветераны Вооружённых сил России, ветераны боевых действий в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтов, участники ликвидации радиационных аварий и катастроф, члены военно-патриотических общественных организаций, воспитанники военно-патриотических клубов, ученики кадетских классов.
В числе участников торжественного возложения цветов был и Иван Дерюшев, бывший заместитель главного конструктора по стрелковому оружию завода «Ижмаш», лауреат премии имени М.Т. Калашникова, лауреат Государственной премии Удмуртии.
Иван Егорович напомнил о том, как появилась инициатива по учреждению Дня оружейника: "Когда в стране началась обвальная конверсия, когда оборонные предприятия начали рушиться, по предложению ижевских заводов - Механического и Машиностроительного - был создан Союз российских оружейников. Президентом избрали Михаила Тимофеевича. Исполнительным директором стал директор ИМЗ Василий Сергеевич Чугуевский. Появился Фонд имени Калашникова, который возглавила дочь конструктора Елена Михайловна. На одном из собраний участников Общественного фонда была высказана мысль, что неплохо бы учредить День оружейника, хотя бы в масштабе города Ижевска. Потребовались годы, чтобы идея воплотилась в жизнь. Спасибо Михаилу Тимофеевичу, спасибо Фонду, спасибо Союзу оружейников - сегодня праздник существует!".
Ветеран труда с теплотой говорит о годах совместной работы с легендарным конструктором. "Очень живой человек, интересный собеседник, хороший друг, готовый помочь в нужный час", - рассказывает Иван Дерюшев.
После окончания торжественной части праздника журналисты обратились к Елене Калашниковой с просьбой прокомментировать событие. Она выразила уверенность, что День оружейника приживётся в России: "Оружейники всегда были людьми, которые выручали страну в трудную минуту. А трудные минуты, по-моему, у нас не прекратятся. Поэтому оружейники будут работать, чтобы вся страна была в безопасности. Такая веками устоявшаяся традиция. А если когда-то нас все полюбят и наступит мир, может быть, тогда и отменят этот праздник, установленный по инициативе Михаила Тимофеевича".
По словам Елены Михайловны День оружейника отмечают не только те, кто сегодня работает на заводе, но и многие ветераны. "Несмотря ни на возраст, ни на болезни, ни на погоду, они пришли сюда в Сквер Памяти. Мы собираемся и в День оружейников, и в день рождения моего отца, и в день его памяти. Очень хочется, чтобы эта традиция и углублялась, и в то же время расширялась. Вот есть в Ижевске мемориальная доска памяти Евгения Фёдоровича Драгунова, но было бы хорошо, если бы появился в городе бюст этого конструктора. И Геннадий Николаевич Никонов заслуживает большего. Возможно, стоит открыть сквер оружейников. Пусть растут и множатся ряды оружейников, пусть появляются новые калашниковы, драгуновы и никоновы. Если они достигнут тех же высот, то потомки их тоже будут вспоминать с благодарностью".
Мероприятия, посвящённые Дню оружейника, проходят сегодня по всей республике.
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