Главная » В декабре число сделок с недвижимостью выросло в Удмуртии

В декабре число сделок с недвижимостью выросло в Удмуртии

20 января
0
8d03d27cd231b50f1a0501a93200cc8b В декабре число сделок с недвижимостью выросло в Удмуртии

В декабре 2016 года число поступивших в Управление Росреестра по Удмуртской Республике заявлений о государственной регистрации прав на недвижимое имущество выросло на 35 % по сравнению с ноябрем прошлого года и превысило 41 тыс.ед.

В этом же месяце отмечается увеличение зарегистрированных прав и сделок на недвижимость на 55, 7 %, до 42 тыс., тогда как в ноябре их число достигло 27 тысяч.

Рост зарегистрированных прав собственности на жилые дома составил 37 % или 11 тыс. прав, на нежилые помещения – 107% (3, 5 тыс. прав).

В декабре жителями Удмуртии зарегистрировано более 7 тыс. прав на земельные участки, что на 18, 4 % больше, чем в ноябре. Ипотека жилых помещений также отмечена ростом на 26,5 %, в реестр внесено 2 тыс. 100 записей. Зарегистрировано 600 договоров участия в долевом строительстве (+ 42%) и практически столько же договоров приватизации жилья (+ 21, 5%).

Между тем в системе регистрации прав и кадастрового учета с января 2017 года произошли кардинальные изменения. Вступил в силу федеральный закон, который предусматривает введение Единого государственного реестра недвижимости и единой учетно-регистрационной процедуры. В состав Единого реестра вошли сведения, содержавшиеся в кадастре недвижимости и реестре прав.

«С введением нового закона кадастровый учет и государственная регистрация прав стали доступнее благодаря комплексной системе учета и регистрации объектов недвижимости, - пояснил Михаил Коняхин, руководитель Управления Росреестра по Удмуртской Республике. - Она предполагает взаимодействие территориальных подразделений Росреестра, постоянный информационный обмен с офисами МФЦ, региональными органами власти и различными ведомствами, что позволит повысить качество и доступность услуг для заявителей. В настоящее время стала возможной одновременная подача заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав, что экономит время граждан и делает операции с недвижимостью более удобными. Предоставлять государственные услуги гражданину, предпринимателю, представителю крупной компании или государственного органа качественно и быстро – та конечная цель, к которой стремится наше ведомство».

Фото: credits.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо