В декабре 2016 года число поступивших в Управление Росреестра по Удмуртской Республике заявлений о государственной регистрации прав на недвижимое имущество выросло на 35 % по сравнению с ноябрем прошлого года и превысило 41 тыс.ед.
В этом же месяце отмечается увеличение зарегистрированных прав и сделок на недвижимость на 55, 7 %, до 42 тыс., тогда как в ноябре их число достигло 27 тысяч.
Рост зарегистрированных прав собственности на жилые дома составил 37 % или 11 тыс. прав, на нежилые помещения – 107% (3, 5 тыс. прав).
В декабре жителями Удмуртии зарегистрировано более 7 тыс. прав на земельные участки, что на 18, 4 % больше, чем в ноябре. Ипотека жилых помещений также отмечена ростом на 26,5 %, в реестр внесено 2 тыс. 100 записей. Зарегистрировано 600 договоров участия в долевом строительстве (+ 42%) и практически столько же договоров приватизации жилья (+ 21, 5%).
Между тем в системе регистрации прав и кадастрового учета с января 2017 года произошли кардинальные изменения. Вступил в силу федеральный закон, который предусматривает введение Единого государственного реестра недвижимости и единой учетно-регистрационной процедуры. В состав Единого реестра вошли сведения, содержавшиеся в кадастре недвижимости и реестре прав.
«С введением нового закона кадастровый учет и государственная регистрация прав стали доступнее благодаря комплексной системе учета и регистрации объектов недвижимости, - пояснил Михаил Коняхин, руководитель Управления Росреестра по Удмуртской Республике. - Она предполагает взаимодействие территориальных подразделений Росреестра, постоянный информационный обмен с офисами МФЦ, региональными органами власти и различными ведомствами, что позволит повысить качество и доступность услуг для заявителей. В настоящее время стала возможной одновременная подача заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав, что экономит время граждан и делает операции с недвижимостью более удобными. Предоставлять государственные услуги гражданину, предпринимателю, представителю крупной компании или государственного органа качественно и быстро – та конечная цель, к которой стремится наше ведомство».
Фото: credits.ru
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