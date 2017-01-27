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В Дебесском районе прошел районный фестиваль снеговиков

26 января
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Wbc7jhgakss В Дебесском районе прошел районный фестиваль снеговиков

В гостях у лымыпогов

18 января в селе Тыловай состоялся второй районный фестиваль «Лымыпог» («Снеговик»). В этом году он собрал не только жителей Дебесского района, но и гостей из села Зура и поселка Первомайский Воткинского района.

Уже на въезде в село гостей встречали улыбчивые снеговики. Они же служили указателями для тех, кто приехал впервые. Снеговики-патрульные указывали путь ледяными жезлами. Целый оркестр встречал неуловимой для слуха, но веселой для воображения музыкой у Дома культуры. Там, кстати, и прошел фестиваль.

Весь сценарий был выстроен вокруг идеи лепки снеговиков и дня рождения Лымыпога. Поэтому они были не только на улице, но и участвовали в сценарии. Десятки белоснежных костюмов и искусственных морковок были подготовлены артистами специально к празднику. Оформление как у здания Дома культуры, так и внутри него также поддерживало этот замысел. Весь коллектив Тыловайского дома культуры принял участие в организации и проведении праздника.

Пока в самом здании клуба самодеятельные артисты и зрители наслаждались веселым концертом, команды скульпторов колдовали над снегом. Свои сборные представили тыловайцы, зетымцы, тольенцы, уйвайцы и Центр культуры и туризма «Сибирский тракт». В их опытных руках безликие кубы из снега за два часа преобразились в любимых героев, гармонистов и сказочные троны.

Лымыпог в переводе с удмуртского означает снеговик, а он для каждого ассоциируется с детством и задором. К тому же в Тыловае по-прежнему жива добрая традиция колядовать. Это и было в основе художественных номеров. Неудивительно, что у зрителей на протяжении всего концерта улыбка не сходила с лица. И это благодаря двум коллективам «Ошмес» - из Тыловая и Воткинского района, зуринскому ансамблю «Бускельёс», представителям Тольёна, Уйвая и нижнетыловайскому ансамблю «Мылысь-кыдысь». Яркую точку в концертной программе поставил «Шудбур».

Все сложилось в тот день. Как раз, когда завершились выступления, снежные скульпторы закончили свои творения. Но, как и положено на праздниках, где все работают сообща, победила дружба. Каждая команда получила достойную награду. Отметили и ансамбли специальными медалями с выжженным лымыпогом. Был еще один специальный приз от главы МО «Тыловайское» Виктора Никитина. Он вручил живого петуха коллективу «Ошмес» из Воткинского района.

Фестиваль «Лымыпог» завершился. Но он оставил после себя хорошее зимнее настроение, с которым работники Тыловайского дома культуры встречают туристов всю зиму.

Юлия КАРДАПОЛЬЦЕВА

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Метки: районный фестиваль снеговиков «Лымыпог» Дебесский район Удмуртия

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