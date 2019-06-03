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В честь пограничников

1 июня
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28 мая в ижевском Сквере Победы у Монумента боевой и трудовой славы состоялся митинг, посвящённый Дню пограничника и 101-й годовщине образования Пограничной охраны России.

Rian archive 916036 border service at russian georgian border В честь пограничников

Участников торжественного мероприятия от имени руководства республики приветствовал Руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов:

– Пограничные войска – это навсегда. Бывших пограничников не бывает. На самом деле, наверное, вся служба тяжела, но пограничная – она особенная, так как люди всегда находятся в зоне риска, на страже. Уважаемые друзья! Вас всех искренне поздравляю от имени Главы Удмуртской Республики Александра Владимировича Бречалова и Правительства республики с праздником. Желаю вашим семьям почаще видеть вас дома и встречать с улыбкой, а нам всем - мирного неба! Спасибо вам за вашу службу!

После возложения гирлянды и цветов к Вечному огню, ветераны пограничных войск торжественным маршем прошли по улицам города.

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