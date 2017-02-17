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В честь 65-го дня рождения ИжГТУ 22 февраля пройдет студенческий флешмоб

17 февраля
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Вечно молодой «Механ»

22 февраля в честь 65-го дня рождения ИМИ-ИжГТУ у памятника Вечному студенту перед 2-м корпусом технического университета состоится студенческий флешмоб.

Между собой инициаторы и организаторы называют свою акцию кодовым словом «Обнимание», что, конечно, выдает их сильные чувства по отношению к альма матер и легендарному Вечному студенту, покровителю всех поколений «механиков» (официальное название памятника «Слава науке!»).

Среди организаторов акции – активисты студотрядов ИжГТУ, и это позволяет надеяться, что флешмоб плавно превратится в профлеш и доставит удовольствие не только участникам, но и зрителям.

Напомним, что впервые хоровод возле Вечного студента, посвященный дню рождения вуза, состоялся 26 февраля 2014 года: на Пушечной площади около 2-го корпуса вуза были танцы, участники студенческого флешмоба скандировали «Спасибо!», «Я люблю ИжГТУ!» и пели «Как на наши именины испекли мы каравай...». Тогда, по подсчетам очевидцев, живой студенческий круг был создан почти в 600 рук!

Сбор участников флешмоба у ДС «Интеграл» в 11.40.

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