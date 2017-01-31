Следствие ведут
Каждая встреча с руководителем Следственного управления Следственного Комитета России по Удмуртской Республике Владимиром Никешкиным вызывает повышенный интерес журналистов. Причина понятна – есть возможность получить подробную информацию о расследовании самых резонансных преступлений, произошедших на территории нашей республики.
Следствие спешит на помощь
Но началась пресс-конференция не с рассказа об итогах работы следователей в прошедшем году, хотя цифры о состоянии борьбы с преступностью и прозвучали, а с рассказа о благотворительных акциях следственного управления, о встречах с людьми. Это одна из эффективных форм взаимодействия с населением не только правоохранительных органов, но и власти и органов управления в решении злободневных вопросов, подчеркивает Владимир Анатольевич.
– Четыре-пять раз в месяц мы выезжаем в сельские районы, на предприятия для того, чтобы люди могли нам донести свои проблемы, рассказать о нерадивых чиновниках, о преступниках. На такие факты мы четко реагируем. Если взять статистику, то только каждое десятое обращение относится к нашей компетенции. Но мы после встреч с людьми направляем их обращения в те ведомства, которые призваны решать проблемы. Иногда с контролем, и большинство из обращений находят положительное решение.
Генерал поделился своими впечатлениями о поездке в Яр. Следователи привезли в этот самый дальний поселок Удмуртии не только мобильный медицинский комплекс для обследования детей, но и лучших специалистов. Десятки детей прошли обследование и получили консультации врачей благодаря этой акции. Такие поездки следственное управление намерено практиковать и в наступившем году.
От ответственности никто не уйдет
Естественно, на первом месте у следователей – выполнение профессиональных задач. Большая работа была проведена следственным управлением по выявлению преступлений коррупционной направленности. В прошедшем году возбудили 222 уголовных дела по коррупционным преступлениям, в том числе выявили 52 факта взятки, 23 факта превышения должностных полномочий.
– Многие дела известны в республике, - говорит Владимир Никешкин, - о них были проинформированы средства массовой информации. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы пресечь намерения тех лиц, которые хотят, но еще сомневаются: брать или не брать взятку. Может быть, у кого-то рука дрогнет. Но если человек бессовестный и наглый, который ничего не видит, кроме рубля и доллара, совершит преступление, он окажется у нас под следствием, а в конечном итоге - на скамье подсудимых.
Манипулирования с землей с целью получения взяток в суммах от одного до 16 миллионов рублей привели чиновников муниципальных образований «Горнякское» Можгинского района Аркадьева, «Нечкинское» Сарапульского района Власова, бывшего главы Малопургинского района Ерохина к серьезным наказаниям. К сожалению, даже восемь лет лишения свободы и 316 миллионов рублей штрафа, к которым суд приговорил Ерохина, не стало уроком для других. После этого возбуждено дело еще и на главу муниципального образования «Дулесовское» Лагунова, у которого действовала система взяток, уже выявлено 9 фактов. Не останавливает это чиновников, не боятся. Все думают, что это не про них, уж они-то уйдут от ответственности. Не уйдут!
Руководитель следственного управления заявил:
– Мы знаем о тех лицах, которые готовы и хотят получить взятки, поэтому предупреждаю их: вы окажетесь на скамье подсудимых, если не остановитесь на том, что уже сделали. Нам многое известно, выбор за вами.
76 уголовных дел было возбуждено в республике по налоговым преступлениям, 55 из них направили в суд. Это больше, чем в прошлом году, на 40 процентов. Цифра большая. В числе резонансных - уголовное дело по Балезинскому литейно-механическому заводу. Связано оно с уклонением от уплаты налогов. В процессе расследования ущерб на сумму 27 миллионов рублей был возмещен. Деньги пошли в бюджет. Таких фактов много. Это направление работы остается в приоритете 2017 года для следственного управления.
Лаборатория приступила к работе
Минувший год занимает особое место в работе по раскрытию преступлений прошлых лет. Удалось раскрыть 93 таких преступления, из них 20 убийств и причинений тяжкого вреда, повлекших смерть, восемь изнасилований. А всего за последние восемь лет следователи раскрыли 609 преступлений прошлых лет, из них 95 убийств.
Важным фактором успешной работы стало то, что в Удмуртской Республике наконец-то открыта новейшая лаборатория по проведению генотипоскопических экспертиз. Огромная заслуга в ее появлении в республике принадлежит министру внутренних дел Александру Первухину. Кстати, из четырех регионов, которым были выделено это оборудование, лабораторию до нового года запустили в работу только у нас в республике.
В первую же неделю следователи раскрыли два вопиющих преступления. Одно из них десятилетней давности. Преступника, напавшего на девочку, которая шла из деревни Сундур в Игру, зверски изнасиловавшего ее, найти не могли, потому что не было оборудования, чтобы сопоставить генетический материал. Получив лабораторию, провели экспертизу, нашли преступника. Он арестован, в ближайшее время дело будет направлено в суд.
Второе преступление было совершено в Глазове, где новорожденного ребенка родители оставили на морозе. У них было еще двое детей, семья обитала в стесненных жилищных условиях, имела низкую заработную плату, вот и решили муж и жена избавиться от ребенка. Можно сказать, бог спас этого малыша, выброшенного в лютый мороз. По счастливой случайности он остался жив. Подозреваемые у следователей были, но только проведение генотипической экспертизы позволило выявить женщину, которая по сговору с мужем решила убить ребенка, - муж вынес его на мороз. Сегодня мамаша под домашним арестом. А муж - в следственном изоляторе. Наказание им определит суд, но это будут реальные сроки лишения свободы. К сожалению, в этой трагедии больше всех пострадают дети, они останутся без семьи.
Дело для отдельного рассказа
– Нас всегда волнует вопрос в отношении преступлений против детей, - говорит Владимир Никешкин. - Мы расследовали почти 300 преступлений, совершенных против детей. Из них 10 убийств и покушений на убийства, 18 изнасилований. Вопрос щепетильный, но, считаю, говорить об этом надо, потому что преступления калечат подрастающее поколение. Часто их совершают, казалось бы, добропорядочные люди, которые идеально ведут себя в семье. У преступников всегда находится много защитников. На нас косо смотрели, в том числе и журналисты, за то, что невиновного учителя из Граховского района привлекаем к уголовной ответственности. Мол, он заслуженный учитель Удмуртской Республики, у него большой авторитет в школе. Подняли волну - письма писали и учителя, и директор школы, и общественность, вышли на передачу к Малахову, на всю страну заклеймили следователей негодяями, которые преследуют невиновного человека. А суд решил по-другому - шесть лет лишения свободы за преступления в отношении пяти человек. Пять фактов мы доказали, и когда преступник получил наказание, даже приговор не стал обжаловать. И сейчас у нас есть одно дело в отношении учителя музыки в одном из районов, который совершил циничное преступление в отношении несовершеннолетних девочек еще в 2011-2012 годах, а в конечном итоге убил свою любовницу. Это дело отдельного рассказа. Когда его закончим, непременно расскажем об этой детективной истории.
Суть ее такова. Пропала женщина, работавшая инструктором фитнес-зала. Когда стали выяснять, кто совершил убийство, у ее мужа было железное алиби. Стали проверять другие отношения, оказалось, что у нее был любовник, учитель музыки. Наряду с другими подозреваемыми начали работать с этим учителем. Он оказался тонкой натурой. Как только его начинали допрашивать, сразу падал в обморок. Следователи боялись, что он умрет, вызывали «скорую помощь», делали все, чтобы не обвинили в незаконном ведении следствия. Когда стали выяснять другую информацию об этом человеке, работать со школьницами, которые уже ушли из школы, они рассказали о фактах, произошедших еще в 2011 и 2012 годах, - гнуснейших преступлениях против несовершеннолетних девочек, о которых они молчали. После встречи с детьми уполномоченного по правам ребенка Ольги Авдеевой выявился еще один факт. Девочка, в отношении которой он совершил сексуальные действия, вынуждена была уехать в другой город, чтобы скрыться от его домогательство. Растлитель находится в местах лишения свободы, но еще не осужден. Проводится судебно-медицинская экспертиза.
Ответив на вопросы журналистов, руководитель следственного управления завершил пресс-конференцию словами: «Я предупредил коррупционеров. В ближайшие дни могут появиться новые уголовные дела в отношении коррупционеров».
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