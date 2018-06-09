Бесстрастная статистика не отражает настроения водителей: они хватаются за голову и теперь, прежде чем заправиться, ищут в Интернете, где сегодня топливо дешевле. Удорожание горючего уже начало затрагивать и тех, кто не пользуется автомобилями. От стоимости топлива традиционно зависят цены почти на все виды товаров и услуг.
Конечно, в сложившейся ситуации потребители обвиняют «ненасытные» нефтяные компании и государство, которое не ограничивает их аппетиты. Эксперты советуют не винить нефтяников во всех грехах и напоминают, что такая ситуация прогнозировалась ещё осенью, когда власти принимали решение о так называемом «налоговом маневре».
Бензин утекает из страны
Суть налогового маневра состоит в повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) вместе с одновременным снижением экспортных таможенных пошлин. «У нас 60% стоимости автомобильного топлива – это фактически платежи государству. Если бы государство хотело по-настоящему снизить цены на бензин, оно бы снизило эту долю», – объяснил директор аналитического департамента инвесткомпании «Альпари» Александр Разуваев.
«Многие уже забыли, но нынешняя ситуация – не первая. Несколько лет назад государство уже опускало вывозные пошлины. Нефтяным компаниям стало выгоднее продавать бензин за рубеж, российские заправки опустели, а цены взлетели. То же самое происходит и сегодня. «Цены на топливо в России не такие уж и высокие. Они гораздо ниже, чем в Европе и в Белоруссии, например», – сказал Разуваев.
Экономисты и участники рынка говорят, что переработка нефти на внутренний рынок стала нерентабельной. Сложился парадокс: оптовые цены превысили розничные. Поэтому некоторые компании, чтобы как-то компенсировать потери, увеличили объём продажи топлива за границу.
«У нас сейчас нефтепереработка на внутренний рынок по сути убыточна. А поставки на внешний рынок, экспорт всячески упрощены. Нефть – товар ценный, поэтому он не должен доставаться России. Вот как можно объяснить эту политику, и нам обещают, что она будет усугубляться», – говорит директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Разорвать порочный круг
Увеличение налогов гораздо быстрее приводит к росту цен на бензин, чем удорожание самого «чёрного золота», утверждают эксперты. При повышении НДПИ должны снижаться акцизы, иначе рост цен неизбежен. Однако государство в последние годы не пользовалось своим правом уменьшать акцизы, получая двойные поступления в бюджет.
После совещаний правительство всё-таки решило пойти на этот шаг, и с 1 июля вместо запланированного повышения акцизы будут снижены на 2 тысячи рублей за тонну для дизельного топлива и на 3 тысячи – для бензина. Власти считают, что эта мера поможет остановить рост цен на топливо. Участники рынка в этом не уверены.
«Акциз ни разу не снизился за всё это время, более того, он каждый год повышался. Сегодня акциз составляет около 11 тысяч по бензинам и 7 тысяч по дизельному топливу. Если бы налоговый маневр реализовывался, как было задумано, сегодня акциз был бы 2,5 тысячи на дизельное топливо и примерно 4-4,5 тысячи за бензин», – сказал президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. «Это ситуация действительно порочного круга, который надо разрывать, и здесь главным инструментом, безусловно, должны стать налоги. Мало снизить акцизы на 3 тысячи рублей за тонну, нужно, конечно, снижать значительно больше», - считает член комитета по энергостратегии ТЭК Торгово-промышленной палаты РФ Рустам Танкаев.
Нефтяники обеспечивают рынок
Объёмы экспорта оказались такими, что при росте производства топлива на внутреннем рынке его стало не хватать. Федеральная антимонопольная служба уже направила компаниям с госучастием – «Роснефти» и «Газпромнефти» – уведомления о необходимости увеличить отгрузку на российскую биржу.
«У нас спрос на бензин Евро-5 вырос по сравнению с прошлым годом, в первом квартале, на 200 тысяч. Соответственно, вроде бы производство выросло в два раза – 400 тысяч. Но большая часть этого производства ушла на Запад, на экспорт», – говорит директор Фонда экономических исследований Михаил Хазин.
В «Роснефти», в свою очередь, отмечают, что компания полностью выполняет требования государства по поставкам. С января по апрель этого года на внутренний рынок было отправлено 24,4 % автобензинов при нормативе в 10 %.
Стоит отметить, что доля экспорта у крупнейшей российской нефтяной компании самая низкая - 2,4 % от общего объёма произведённого топлива. Это ниже, чем у других российских компаний. В «Роснефти» полагают, что основным драйвером роста цен является несбалансированная система налогообложения, которая приводит к потерям на внутреннем рынке и подталкивает нефтяников к экспорту. Эксперты и участники рынка ждут дальнейших шагов правительства по урегулированию налогового режима.
Фото mkset.ru
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