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В беде не оставили

16 ноября
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Более 400 человек обратились за гуманитарной помощью после обрушения дома в Ижевске.

0 mediagal 84894 1 В беде не оставили

В Центре социального обслуживания Октябрьского района Ижевска вещами и продуктами, которые ижевчане принесли для жильцов пострадавшего от взрыва дома, забиты четыре комнаты. Есть все, что может пригодиться человеку на первое время: одежда, обувь, постельные принадлежности, предметы личной гигиены, мелкая бытовая техника…

  • Многим жильцам, которые были вынуждены переехать к своим родственникам, в первую очередь были нужны предметы личной гигиены, теплые вещи, матрасы, чтобы было на чем спать, электрочайники. Хорошо брали продукты питания. Если в одном из центров не было необходимых вещей - информацию передавали в другой, и люди обращались туда. Сейчас ажиотаж спал, но люди до сих пор приходят. Вообще, эта трагедия показала, что люди у нас очень отзывчивые. Первый звонок на горячую линию был «Куда нести вещи?». Жители даже предлагали свои квартиры для пострадавших семей, говорили: «Есть пустые квартиры, заезжайте». Многие оплачивают услуги жителей, если есть такая потребность, - рассказал и.о. заместителя главы администрации Ижевска по социальной политике Максим Сорокин.

При этом он подчеркнул, что в понедельник, 13 ноября, в управлении по соцподдержке населения администрации Ижевска (ул. 10 лет Октября, 16) начал работать городской оперативный штаб ликвидации ЧС, куда жители дома № 261 по ул. Удмуртской могут обратиться по вопросам оказания необходимой помощи. Жители дома могут получить всю централизованную информацию о наличии тех или иных вещей в управлении по социальной поддержке населения администрации Ижевска по телефону 722-707.

Помимо этого, в информационном центре в здании администрации города Ижевска (ул. Пушкинская, 276, каб. 407) специалисты работают с обращениями граждан. Узнать всю необходимую информацию можно по телефонам «горячей линии»: 41-42-29, 41-42-10, 41-42-09.

Жители пострадавшего дома подали 103 заявления на оформление документов (паспорта, пенсионные удостоверения и т.д.) взамен утраченных. Сотрудники администрации города в пунктах временного размещения проконсультировали 189 обратившихся граждан, выдали 25 справок для предъявления по месту работы.

Специалисты МЧС оказали информационно-психологическую поддержку 87 жителям при личном общении, 326 - по телефонам «горячей линии». За медицинской помощью обратились 8 человек.

Фото: .izh.ru

Метки: Удмуртия Ижевск ЧС взрыв жилого дома помощь пострадавшим

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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