В Исаково потеплело
К ноябрю прошлого года 29 из 30 муниципальных образований республики получили паспорта готовности к отопительному осеннее - зимнему периоду. Не готовым к зиме оказался только Балезинский район. Во многом это было связано с тем, что в районе не смогли до холодов завершить строительство четырех модульных котельных. Подрядчики подвели.
– Согласно контракту все пусконаладочные работы на объектах подрядчик должен был завершить еще 30 ноября, но получил все необходимые разрешительные документы и приступил к работам только в конце октября, - сетует заместитель главы администрации по вопросам строительства и ЖКХ муниципального образования «Балезинский район» Сергей Владыкин.
Сегодня режим ЧС в районе снят. Все новые котельные запущены в работу. Две из них были введены в строй в декабре, еще две - в деревнях Эркешево и Исаково – неделю назад. Однако без ЧП не обошлось.
Авария на старой котельной в деревне Исаково произошла сразу после новогодних праздников, в самые лютые морозы. Вышел из строя один из двух давно уже «дышащих на ладан» котлов. Мощности второго не хватало, чтобы обогреть всех, кто получал тепло от котельной. Особенно холодно в эти дни было в местной школе, там температура в классах опускалась до 14-15 градусов. Уроки отменять не стали, обогревались подручными средствами.
– Авария произошла сразу после новогодних праздников, поэтому в самые холода ребята были еще на каникулах. А когда начались занятия, котел уже отремонтировали. Но в некоторых классах все равно было очень холодно. Поэтому ставили обогреватели, дети сидели на уроках в одежде, - рассказывает директор Исаковской средней школы Антон Перевозчиков.
Мерзли не только школьники, но и жители четырех многоквартирных домов и постояльцы спецдома для престарелых. Правда, им досталось меньше.
– Старая котельная давно уже отработала свой срок. Оборудование и теплотрасса были в плачевном состоянии. Кроме того, котельная находится в нижней точке деревни, а школа и другие объекты наверху, протяженность теплотрассы была большая. Давления, чтобы обеспечить нормальный тепловой режим, не хватало. Особенно это ощущалось в школе. При проектировании новой котельной все эти моменты были учтены. Она теперь находится ближе к домам и социальным объектам на горке, - рассказывает Сергей Владыкин.
Строительство котельной и модернизация сетей обошлись в кругленькую сумму - 13 млн. рублей. Но эти деньги очень скоро окупятся.
– Новая блочная котельная очень экономичная, при этом полностью автоматизирована, - рассказал начальник участка ООО «Камастройсервис» Сергей Золин. - Обслуживающий персонал здесь не предусмотрен. Вся автоматика заведена на DSM-модем. При возникновении внештатных ситуаций в обслуживающую организацию будут приходить SMS-сообщения, что нужно оперативно выехать и устранить неисправность. Кроме того, в котельной установлены три немецких котла, у которых очень высокий КПД – более 93 процентов. А также три итальянские горелки: две газовые и одна комбинированная. То есть, если будут проблемы с газом, котельная сможет работать на солярке.
Пока котельная работает в пусконаладочном режиме. Но жители деревни уже почувствовали разницу температур.
– Котельная запущена всего два дня назад, но температура в квартирах уже поднялась на 5-6 градусов. Жители жалуются, что сильно топим. Не привыкли они к таким температурам, - улыбается Сергей Золин.
Всего в этот отопительный период в Балезинском районе ввели в строй шесть блочно-модульных котельных. Три из них за счет средств, выделенных республикой, остальные в рамках выполнения энергосервисных контрактов.
Модернизация объектов теплоснабжения в районе продолжится и в следующем году.
– В 2017 году у нас запланировано строительство двух котельные в деревнях Кожило и Кестым, в 2018 году - в Эркешево и селе Балезино, - говорит Сергей Владыкин.
Между тем
По данным Минэнерго Удмуртии, на выполнение мероприятий по техническому перевооружению котельных и систем теплоснабжения в рамках государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в УР» из республиканского бюджета в 2016 году было направлено 80, 167 млн. рублей. За счет этих средств построены и введены в эксплуатацию шесть модульных котельных. Еще семь объектов модернизировано в рамках выполнения энергосервисных контрактов.
В 2017 году на модернизацию объектов теплоснабжения в рамках госпрограммы выделено 164,8 млн. руб. Планируется провести проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по 25 объектам.
Фото: lotosgtrk.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.