Главная » Село » В Балезинском районе сняли режим ЧС

В Балезинском районе сняли режим ЧС

5 февраля
0

Авария на старой котельной в деревне Исаково произошла сразу после новогодних праздников, в самые лютые морозы.

D7f90953fde03ba930695885f624c198 В Балезинском районе сняли режим ЧС

В Исаково потеплело

К ноябрю прошлого года 29 из 30 муниципальных образований республики получили паспорта готовности к отопительному осеннее - зимнему периоду. Не готовым к зиме оказался только Балезинский район. Во многом это было связано с тем, что в районе не смогли до холодов завершить строительство четырех модульных котельных. Подрядчики подвели.

– Согласно контракту все пусконаладочные работы на объектах подрядчик должен был завершить еще 30 ноября, но получил все необходимые разрешительные документы и приступил к работам только в конце октября, - сетует заместитель главы администрации по вопросам строительства и ЖКХ муниципального образования «Балезинский район» Сергей Владыкин.

Сегодня режим ЧС в районе снят. Все новые котельные запущены в работу. Две из них были введены в строй в декабре, еще две - в деревнях Эркешево и Исаково – неделю назад. Однако без ЧП не обошлось.

Авария на старой котельной в деревне Исаково произошла сразу после новогодних праздников, в самые лютые морозы. Вышел из строя один из двух давно уже «дышащих на ладан» котлов. Мощности второго не хватало, чтобы обогреть всех, кто получал тепло от котельной. Особенно холодно в эти дни было в местной школе, там температура в классах опускалась до 14-15 градусов. Уроки отменять не стали, обогревались подручными средствами.

– Авария произошла сразу после новогодних праздников, поэтому в самые холода ребята были еще на каникулах. А когда начались занятия, котел уже отремонтировали. Но в некоторых классах все равно было очень холодно. Поэтому ставили обогреватели, дети сидели на уроках в одежде, - рассказывает директор Исаковской средней школы Антон Перевозчиков.

Мерзли не только школьники, но и жители четырех многоквартирных домов и постояльцы спецдома для престарелых. Правда, им досталось меньше.

– Старая котельная давно уже отработала свой срок. Оборудование и теплотрасса были в плачевном состоянии. Кроме того, котельная находится в нижней точке деревни, а школа и другие объекты наверху, протяженность теплотрассы была большая. Давления, чтобы обеспечить нормальный тепловой режим, не хватало. Особенно это ощущалось в школе. При проектировании новой котельной все эти моменты были учтены. Она теперь находится ближе к домам и социальным объектам на горке, - рассказывает Сергей Владыкин.

Строительство котельной и модернизация сетей обошлись в кругленькую сумму - 13 млн. рублей. Но эти деньги очень скоро окупятся.

– Новая блочная котельная очень экономичная, при этом полностью автоматизирована, - рассказал начальник участка ООО «Камастройсервис» Сергей Золин. - Обслуживающий персонал здесь не предусмотрен. Вся автоматика заведена на DSM-модем. При возникновении внештатных ситуаций в обслуживающую организацию будут приходить SMS-сообщения, что нужно оперативно выехать и устранить неисправность. Кроме того, в котельной установлены три немецких котла, у которых очень высокий КПД – более 93 процентов. А также три итальянские горелки: две газовые и одна комбинированная. То есть, если будут проблемы с газом, котельная сможет работать на солярке.

Пока котельная работает в пусконаладочном режиме. Но жители деревни уже почувствовали разницу температур.

– Котельная запущена всего два дня назад, но температура в квартирах уже поднялась на 5-6 градусов. Жители жалуются, что сильно топим. Не привыкли они к таким температурам, - улыбается Сергей Золин.

Всего в этот отопительный период в Балезинском районе ввели в строй шесть блочно-модульных котельных. Три из них за счет средств, выделенных республикой, остальные в рамках выполнения энергосервисных контрактов.

Модернизация объектов теплоснабжения в районе продолжится и в следующем году.

– В 2017 году у нас запланировано строительство двух котельные в деревнях Кожило и Кестым, в 2018 году - в Эркешево и селе Балезино, - говорит Сергей Владыкин.

Между тем

По данным Минэнерго Удмуртии, на выполнение мероприятий по техническому перевооружению котельных и систем теплоснабжения в рамках государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в УР» из республиканского бюджета в 2016 году было направлено 80, 167 млн. рублей. За счет этих средств построены и введены в эксплуатацию шесть модульных котельных. Еще семь объектов модернизировано в рамках выполнения энергосервисных контрактов.

В 2017 году на модернизацию объектов теплоснабжения в рамках госпрограммы выделено 164,8 млн. руб. Планируется провести проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по 25 объектам.

Фото: lotosgtrk.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

Читать также

В Дебесском районе прошел районный фестиваль снеговиков
26 января
Как животноводы Малоингинской фермы повышают продуктивность
26 января
И смех, и слезы, и любовь
26 января
Героями рассказов балезинской писательницы Надежды Главатских становятся жители ее малой родины....
Все в гости к нам - индус, индонезиец, японец и француз!
20 января
Гостиный двор «Живица» в Кезском районе Удмуртии бьет рекорды гостеприимства....

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо