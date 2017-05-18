Первым выступил Юрий Ворончихин, директор Пыбьинской школы. Он говорил о необходимости усиления работы по патриотическому и экологическому воспитанию школьников. Юрий Владимирович предлагает ввести в школах предмет «Экология». Остановился и на вопросах состояния спортивных сооружений в посёлке. Сильных спортсменов немало, а оборудованных спортплощадок не хватает, нет хорошего спортзала для занятий волейболом, хотя этот игровой вид спорта в районе развит.
Предприниматель Алексей Вотинцев акцентировал внимание на занятости молодых людей, на вопросах развития инфраструктуры в сельской местности, чтобы после работы молодёжь могла проводить досуг с пользой. Кандидат считает, что депутат должен личным примером приобщать молодёжь и подростков к здоровому образу жизни.
Действующему депутату Госсовета УР Энвилю Касимову привычно встречаться с избирателями, да и есть что рассказать балезинцам. На встрече депутат проинформировал, как на данном этапе решаются «болевые» точки района – по улучшению качества питьевой воды и доступности медицинских услуг в двух микрорайонах посёлка, по ситуации с домом культуры в микрорайоне «лесобазы». Энвиль Владимирович в своём выступлении также отметил важность принимаемых законов, направленных на сохранение языка и культуры удмуртского народа, на усиление деятельности по общественной безопасности.
Лариса Корепанова, председатель совета Кезского потребобщества, высказалась за привлечение инвестиций в сельскую местность, что позволит создать новые рабочие места с хорошей заработной платой. Также она ратует за повышение финансовой грамотности населения, обосновав тем, что сейчас наблюдается высокая закредитованность населения, причём, многие берут кредиты в микрофинансовых организациях, усугубляя своё положение.
Алексей Санников, также действующий депутат Госсовета УР, директор ООО «Интер-Росс-Мебель», начал выступление с показа видеоролика о своём предприятии. На этой встрече он порадовал балезинцев тем, что нынешним летом при его поддержке будет обустроено десять спортивно-игровых площадок, семь из них – в посёлке Балезино.
Игорь Стрелков, заместитель управляющего по работе с сельхозпредприятиями ОАО «Милком», основную свою миссию видит в поддержке сельхозтоваропроизводителей и в развитии инфраструктуры на селе. Считает, что надо привлекать на село молодых специалистов, создавать условия для семей, выбравших сельскую жизнь.
Никита Трифоногло, продавец, член молодёжного парламента района, руководитель местного отделения «Молодой гвардии», рассказал, какими общественно-полезными делами занимаются «молодогвардейцы», сколько мусора на улицах посёлка они убрали этой весной. Активисты ещё намерены окультурить пляж. С такими же неравнодушными молодыми людьми он готовит проект по созданию прогулочной зоны в посёлке.
Стоит отметить, среди пожелавших участвовать в предварительном голосовании много людей довольно молодого возраста. Все они будут участвовать в праймериз, который пройдёт 28 мая, где и определятся будущие кандидаты в депутаты республиканского парламента.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
Фото: udmurt.er.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.