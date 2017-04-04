С риском для жизни
Дом по адресу: улица Школьная, 17, в Балезино активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Удмуртии признали непригодным для проживания.
Ветхий дом, опасные соседи и долг за коммуналку
Проблемы бросаются в глаза уже на входе в дом. В тамбуре провисает потолок, в любой момент он может обрушиться на жильцов. В здании чувствуется острый запах канализации. В коридорах - прогнившие полы, на стенах - трещины. Почти во всех комнатах плесень. Разговаривая с представителем администрации Балезинского района, общественники выяснили, что дом когда-то был ведомственным общежитием. Сейчас часть помещений приватизировали жильцы, часть находится в собственности муниципалитета, который использует жилье как маневренный жилой фонд. Сюда, на Школьную, 17, переселяют тех, кто по каким-то причинам остался без крыши над головой.
Сегодня в доме много нежилых комнат, потому что из-за плохих условий люди уезжают отсюда.
А кто вынужден жить здесь, боятся за себя и своих детей. Ведь пустующие помещения стали излюбленным местом пьяниц и бомжей, а драки и пьяные компании - привычное явление для этого дома. Кроме того, сомнительные жильцы не содержат в должном порядке свои комнаты и годами не платят за коммунальные услуги. В итоге долг собственников дома за коммунальные услуги вырос уже до 500 тысяч рублей.
По словам представителя начальника районного отдела ЖКХ Максима Васильева, предпринимаются попытки выселить безответственных граждан по искам в суды, но решения о выселении не принимаются.
Кому нужны?
Дом обветшал еще и потому, что его долгое время никто не обслуживал. В июне 2015 года он перешел к управляющей компании ООО «УК БАЛТРАСТ». Она установила насосы, но они не справляются с отоплением всего дома. На холод в квартире пожаловалась семья Главатских, в которой воспитываются двое малышей. Жилье в проблемном доме молодые родители купили на средства маткапитала. Не устраивает «новое» жилье и Ольгу Ходыреву, маму двоих малышей. Она заселилась сюда после того, как в ее доме обрушилась крыша.
Не раз жильцы аварийного дома обращались в Госжилинспекцию, Роспотребнадзор, к уполномоченному по правам человека, в администрацию района, отделение полиции. Но решением проблемы никто не занимается.
Отделение ОНФ в Удмуртии подготовило для администрации Балезинского района письмо с предложениями об улучшениии качества жизни людей. Активисты рекомендуют создать экспертную комиссию по качеству предоставления услуг теплоснабжения и установить причины, почему в доме пахнет канализацией. А в дальнейшем разработать «дорожную карту» по устранению выявленных нарушений.
Улучшение качества жизни балезинцев активисты ОНФ берут на контроль.
Фото: onf.ru
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