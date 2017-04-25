Главная » В Балезино едет министерский десант

В Балезино едет министерский десант

24 апреля
0
9d66f7f400f4f1f52b1367b65fb5752c В Балезино едет министерский десант

Пилотный проект по антикризисному управлению территориями будет реализован в Балезинском районе Удмуртии. Сегодня на заседании Правительства республики Александр Бречалов уточнил задачи, поставленные перед республиканским кабинетом министров по итогам поездки в Балезино.

«Ситуация с управлением в районе сложная. Здесь и негативный эмоциональный фон, связанный с частой сменой глав района, и проблемы с питьевой водой, и последствия непродуманной оптимизации в здравоохранении. Для того чтобы очертить исчерпывающий и детальный круг проблем района, уже до конца недели в Балезино будут командированы представители практически всех функциональных министерств республики – Минстроя, Минздрава, Минприроды, Минсоцполитики, Миндортранса, Минтруда, Минобразования и науки, Минэнерго и ЖКХ, Минспорта и Министерства национальной политики. Куратору района – министру лесного хозяйства Сергею Журавлёву предстоит выехать в район заранее и подготовить условия для работы команды. Главная её задача – тотальный анализ проблем района через понимание проблем каждого гражданина. Попросту говоря, необходимо помогать людям. И делать это честно, неформально, с максимальной отдачей. Мелочей здесь быть не может. Уровень доступности фельдшерско-акушерского пункта для каждой из точек района, разделённого рекой, прошу оценивать буквально с секундомером. Нужно уделить внимание и состоянию раздевалок для спортсменов, и проблемам миграции бизнеса в другие регионы. На Балезинском районе мы должны отработать пилотный формат помощи району, а затем в течение лета применить его на других нуждающихся в поддержке территориях», - отметил Александр Бречалов.

Пресс-служба Главы и Правительства УР

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо