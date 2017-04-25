Пилотный проект по антикризисному управлению территориями будет реализован в Балезинском районе Удмуртии. Сегодня на заседании Правительства республики Александр Бречалов уточнил задачи, поставленные перед республиканским кабинетом министров по итогам поездки в Балезино.
«Ситуация с управлением в районе сложная. Здесь и негативный эмоциональный фон, связанный с частой сменой глав района, и проблемы с питьевой водой, и последствия непродуманной оптимизации в здравоохранении. Для того чтобы очертить исчерпывающий и детальный круг проблем района, уже до конца недели в Балезино будут командированы представители практически всех функциональных министерств республики – Минстроя, Минздрава, Минприроды, Минсоцполитики, Миндортранса, Минтруда, Минобразования и науки, Минэнерго и ЖКХ, Минспорта и Министерства национальной политики. Куратору района – министру лесного хозяйства Сергею Журавлёву предстоит выехать в район заранее и подготовить условия для работы команды. Главная её задача – тотальный анализ проблем района через понимание проблем каждого гражданина. Попросту говоря, необходимо помогать людям. И делать это честно, неформально, с максимальной отдачей. Мелочей здесь быть не может. Уровень доступности фельдшерско-акушерского пункта для каждой из точек района, разделённого рекой, прошу оценивать буквально с секундомером. Нужно уделить внимание и состоянию раздевалок для спортсменов, и проблемам миграции бизнеса в другие регионы. На Балезинском районе мы должны отработать пилотный формат помощи району, а затем в течение лета применить его на других нуждающихся в поддержке территориях», - отметил Александр Бречалов.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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