В поселке Балезино в полицию был доставлен мужчина-бомж за попытку грабежа в отношении малолетнего ребенка.
Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, у одного из супермаркетов в поселке Балезино неизвестный мужчина напал на 10-летнего мальчика, проходившего мимо, и пытался отобрать у него мобильный телефон. Однако ребенок смог вырваться и убежал.
Мальчик тут же позвонил отцу. Мужчина приехал в район совершения преступления и по приметам, которые дал ему сын, задержал злоумышленника. После чего доставил его в отдел полиции.
Подозреваемым оказался 33-летний мужчина без определенного места жительства, ранее судимый за совершение кражи. В настоящее время по факту попытки совершения грабежа возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в следственный изолятор.
Фото: sadsha.ru
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