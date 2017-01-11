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В Балезино бомж пытался обокрасть ребенка

9 января
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Proisshestviya 1 v sochi zaderzhan seriynyy vor iz sopredelnogo gosudarstva 1 В Балезино бомж пытался обокрасть ребенка

В поселке Балезино в полицию был доставлен мужчина-бомж за попытку грабежа в отношении малолетнего ребенка.

Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, у одного из супермаркетов в поселке Балезино неизвестный мужчина напал на 10-летнего мальчика, проходившего мимо, и пытался отобрать у него мобильный телефон. Однако ребенок смог вырваться и убежал.

Мальчик тут же позвонил отцу. Мужчина приехал в район совершения преступления и по приметам, которые дал ему сын, задержал злоумышленника. После чего доставил его в отдел полиции.

Подозреваемым оказался 33-летний мужчина без определенного места жительства, ранее судимый за совершение кражи. В настоящее время по факту попытки совершения грабежа возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в следственный изолятор.

Фото: sadsha.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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