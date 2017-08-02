Главная » Общество » В августе прибавку к пенсии получили 120 тысяч жителей Удмуртии

В августе прибавку к пенсии получили 120 тысяч жителей Удмуртии

1 августа
0

Отделение ПФР провело перерасчет пенсий работающим пенсионерам

7188b253 40b2 4de6 bfc9 0473a7328228 В августе прибавку к пенсии получили 120 тысяч жителей Удмуртии

С августа работающие пенсионеры республики начнут получать пенсии в повышенном размере, сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР. Это касается тех пенсионеров, которые работали в 2016 году. Сведения о начисленных взносах за прошлый год были представлены работодателями и разнесены Пенсионным фондом России на лицевые счета застрахованных лиц.

В ведомстве уточняют: никакие дополнительные справки в территориальные органы ПФР предоставлять не надо. Перерасчет пенсий произведен автоматически, в беззаявительном порядке.

Прибавку к пенсии по итогам перерасчета получили более 120 тысяч пенсионеров республики. Сумма прибавки индивидуальная и зависит от прошлогодней зарплаты и суммы уплаченных работодателем страховых взносов.

По закону максимальная прибавка ограничена тремя пенсионными баллами, т.е. в денежном эквиваленте она не может быть более 235,74 руб. (с 1 апреля 2017 года стоимость пенсионного балла составляет 78,58 руб.). При этом пенсионерам, которым в связи с осуществлением работы выплата пенсии производится без учета индексаций, проведенных в 2016-2017 годах, максимальный размер прибавки составит 214,23 (исходя из стоимости пенсионного балла на январь 2016 года 71,41 руб.)

Фото: Pensionerekyh.onistudio

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

На Ижевском пруду начали курсировать теплоходы до Воложки
1 августа
Андрей Чибис проконтролировал модернизацию теплосетевых объектов Ижевска
1 августа
В рамках концессии в столице Удмуртии заменят 50 процентов сетей...
С августа в Удмуртии действует лимит на охоту животных
1 августа
Названия автобусных остановок Ижевска будут на русском и удмуртском языках
1 августа

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо