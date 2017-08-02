С августа работающие пенсионеры республики начнут получать пенсии в повышенном размере, сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР. Это касается тех пенсионеров, которые работали в 2016 году. Сведения о начисленных взносах за прошлый год были представлены работодателями и разнесены Пенсионным фондом России на лицевые счета застрахованных лиц.
В ведомстве уточняют: никакие дополнительные справки в территориальные органы ПФР предоставлять не надо. Перерасчет пенсий произведен автоматически, в беззаявительном порядке.
Прибавку к пенсии по итогам перерасчета получили более 120 тысяч пенсионеров республики. Сумма прибавки индивидуальная и зависит от прошлогодней зарплаты и суммы уплаченных работодателем страховых взносов.
По закону максимальная прибавка ограничена тремя пенсионными баллами, т.е. в денежном эквиваленте она не может быть более 235,74 руб. (с 1 апреля 2017 года стоимость пенсионного балла составляет 78,58 руб.). При этом пенсионерам, которым в связи с осуществлением работы выплата пенсии производится без учета индексаций, проведенных в 2016-2017 годах, максимальный размер прибавки составит 214,23 (исходя из стоимости пенсионного балла на январь 2016 года 71,41 руб.)
Фото: Pensionerekyh.onistudio
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