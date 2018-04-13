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В Арктике установлена вышка связи в честь Леонардо Ди Каприо

13 апреля
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Северное сияние, совы, песцы и медведи – такие уникальные фотографии теперь можно за секунды разместить в социальных сетях. Поможет этому быстрый мобильный интернет от самой северной базовой станции уральского «МегаФона». Установлена она на «краю земли» и называется «Выживший».

%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%ba%d0%b0 %d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d0%b8 В Арктике установлена вышка связи в честь Леонардо Ди Каприо

Телеком-объект расположен в вахтовом поселке Сабетта на полуострове Ямал у Обской губы Карского моря. Эту вышку на берегу Ледовитого океана связисты назвали в честь фильма со звездой Голливуда, герой которого сумел выжить в сложных климатических условиях. Сейчас, когда многие радуются весне, температура здесь ощущается как – 22°C.

«Сабетта находится далеко на Севере. Тут экстремальный холод, постоянные ветра и горы снега. Расположение и условия жизни похожи на оскароносное кино, и медведи, к слову, тоже водятся. Теперь наш мобильный «Леонардо Ди Каприо» помогает журналистам, гостям поселка и его работникам оставаться на связи с близкими и выходить в интернет с края земли», – рассказывает менеджер по развитию сети «МегаФона» в ЯНАО Яков Пахоми.

Вдали от населённых пунктов, в непростых погодных условиях смартфон становится незаменимым помощником для вахтовиков и приезжих. Ежедневно только одна базовая станция «Выживший» передает свыше 77 000 минут – это примерно семь миллионов слов общения с близкими. Интернет-нагрузка телеком-объекта превышает 63 000 МБ в сутки, что сравнимо с отправкой двадцати тысяч качественных снимков.

Для работ на оборудовании связистам приходится оформлять пропуск в Сабетту, что может занимать несколько месяцев. Прилететь сюда можно на специальном авиарейсе или вертолете, при этом вылет могут отменить в любой момент из-за плохой видимости, метели или сильного ветра, что обычное явление для крайнего севера. Поэтому в поселке работает еще одна базовая станция «МегаФона», чтобы услуги связи были доступны в круглосуточном режиме.

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