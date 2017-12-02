В Ижевске строят детский сад и спортивный комплекс Депутат Госдумы Игорь Сапко проконтролировал ход строительства. В Устиновском районе Ижевска скоро о...

Барак – не дом. Жильцы – не люди? Кто поможет сотням семей, вынужденных жить в полуразрушенных бараках. Одной из самых обсуждаемых в уходящем году, несомненно, была история с бараками на улице Чапаева в Иж...

Новогодние чудеса начинаются. Главный Дед Мороз страны исполнил заветные желания ижевчан. В Ижевск приехал Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга. Два дня, 29 и 30 ноября, он приходит в ...