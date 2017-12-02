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В Алнашском районе завершили капитальный ремонт еще трех домов.

1 декабря
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В этом году в Удмуртии в краткосрочный план капремонта попали 382 многоэтажки. Региональный оператор должен выполнить в них работы на сумму около 600 млн. рублей, которые собственники накопили «в общем котле». Завершить все ремонты, выбранные по конкурсу, подрядные организации должны до конца года.

%d0%90%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8 %d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c %d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%ba%d0%b0 В Алнашском районе завершили капитальный ремонт еще трех домов.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ и региональным законодательством принимать работы на таких объектах должна специальная комиссия. В ее состав входят не только представители регионального фонда капремонта, который по договору является заказчиком, но и представители местной администрации, районной жилищной инспекции, специалисты независимых организаций строительного контроля, а также сами собственники, подписывающие акт выполненных работ.

Недавно специальная комиссия во главе с и.о. директора Фонда капитального ремонта УР Алексеем Горбуновым провела приемку трех домов в поселке Алнаши по адресам: ул. Восточная, 16, ул. Восточная, 20 и ул. Заводская, 8.

Как рассказал корреспонденту «Удмуртской правды» глава комиссии, всего в региональной программе Алнашского района 64 многоэтажных дома. В этом году запланирован ремонт в 10 из них. При этом собираемость взносов в районе высокая - 90 процентов. Однако денег, которые собирают собственники на ремонт каждого конкретного дома, не хватает. Так, жильцы дома по ул. Восточная,16, за весь период начислений собрали почти 144 тысячи рублей, а стоимость работ обошлась почти в 320 тысяч рублей. Такая же ситуация и по другим домам.

‒ «Маленьким домам» выгодно и удобно аккумулировать взносы на капремонт на общем счете регионального оператора, так как у них нет возможности быстро накопить нужную сумму для оплаты капремонта, а проводить его надо, - подчеркнул Алексей Горбунов. - Дома в основном «возрастные» и некоторые конструкции здания находятся в плачевном состоянии. Известно, что «общий котел» работает по принципу кассы взаимопомощи в каждом муниципальном образовании. То есть те дома, которым уже сделали капитальный ремонт, и дальше будут платить взносы, чтобы отремонтировать другие.

При проведении ремонтов сотрудники фонда делают ставку на работы, которые позволили бы повысить энергоэффективность дома и в будущем снизить жильцам оплату за ЖКУ.

‒ Мы ограничены предельной стоимостью ремонта, которая утверждена Правительством УР, но многие подрядные организации идут навстречу собственникам и снижают цену на энергоэффективный капремонт, участвуя в электронных торгах. Например, ремонт систем отопления – это один из дорогостоящих и очень значимых для комфортного проживания людей видов работ, поэтому специалисты фонда тщательно прописывают техническое задание для проведения электронных торгов, качественно составляют смету и дефектные ведомости. Например, в доме по адресу ул. Заводская, 8, выполнен капремонт систем теплоснабжения: установлены армированные полипропиленовые трубы с тепловой изоляцией, что позволит теперь повысить энергоэффективность и снизит тепловые потери дома, - рассказал Алексей Горбунов.

Сегодня региональный оператор ведет активную подготовку к реализации краткосрочного плана капремонта на 2018 год. Всем собственникам помещений в многоквартирных домах, попавших в краткосрочный план следующего года, были направлены предложения по выполнению видов работ, и в фонд поступают протоколы общих собраний о согласовании перечня и сроков выполнения работ. По домам, собственники которых не приняли решение или не набрали кворум (67 процентов от общей численности собственников), решение согласно законодательству принимают органы местного самоуправления.

Специалисты фонда разместили в сети Интернет документы на проведение электронных аукционов на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества МКД. После этого будут определены подрядные организации, которые проведут обследования и подготовят проектно-сметную документацию.

ЦИФРЫ

253 многоквартирных дома, ремонт которых обойдется в 446 млн. рублей, на сегодня включено в краткосрочный план 2018 года. На 99 домов увеличился краткосрочный план 2017 года, так как в этом году региональный оператор впервые подготовил дополнительный список домов в связи с экономией и высокой собираемостью взносов.

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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