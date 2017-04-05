В связи с трагическими событиями в метро Санкт-Петербурга и угрозой террористических актов на объектах транспортного назначения в аэропорту Ижевска с 3 апреля предприняты особые меры обеспечения безопасности, направленные на предотвращение и выявление попыток совершения террористических актов.
«Предприняты меры по усилению режима безопасности на всей территории и объектах аэропорта Ижевск» - заявил представителям СМИ генеральный директор АО «Ижавиа» Александр Городилов.
Напомним, в понедельник, 3 апреля, около 14.40 московского времени на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» метро Санкт-Петербурга произошел взрыв в вагоне поезда. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Фото: izhevskinfo.ru
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