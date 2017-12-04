Анатолий Васильевич предложил Ольге: «Давай попробуем жить вместе». И Ольга переехала из Ижевска к нему на станцию. А тут – хозяйство, которым она прежде не занималась: корова, теленок, поросята, большой огород.
Когда в семье лад, научиться чему-то нетрудно. Вначале помогали старшие дети, а потом и новые помощники подросли. У Ольги Ростиславовны и Анатолия Васильевича родилось трое общих детей. У каждого ребенка свои обязанности. Выполняют их безоговорочно. «Создается впечатление, что я ничего не делаю, - шутит Ольга Сычева и прибавляет: «Но я тоже работаю!». И не только дома. Многодетная мама – медсестра в Муки-Каксинском детском саду.
На церемонию награждения знаком отличия «Материнская слава» Ольга Ростиславовна выехала рано, дети еще спали, но она была за них спокойна. Знала, что трехлетнего Кирилла в садик соберет Никита, ему 12 лет, а муж отвезет ребенка в садик. У Никиты и Кирилла такие трогательные отношения! Когда мама бранит за что-нибудь своего младшего сынишку, Никита за него заступается.
Старшие дети выросли ответственными, самостоятельными. Светлана, опекаемая дочь, когда училась в сельскохозяйственной академии, проходила стажировку в Великобритании. Сейчас она – воспитатель в детском доме. Ее родной брат Вадим окончил училище, он – стропальщик.
Любит деревенскую жизнь сын Василий. Вместе с супругой отремонтировал старый дом. Живут они душа в душу. Елена – медсестра, работает в Ижевске в стоматологической поликлинике больницы № 6. Наталия по образованию строитель, сейчас вместе с мужем воспитывает полугодовалую дочку. Вероника – воспитатель, инструктор по физическому воспитанию в садике, ведет кружки по квилингу и аэробике. Валерия, как и Наталия, окончила строительный техникум. Когда училась, получала стипендию Главы Удмуртской Республики. Двенадцатилетнего мальчика Никиту я уже упоминала. Добавлю, что в 2016 и 2017 годах он занял призовые места в республиканском конкурсе «Безопасное колесо». Удачно выступил и в конкурсе декоративно-прикладного творчества. А у трехлетнего Кирилла все еще впереди.
После торжественного приема, на котором Ольге Сычевой вручили знак отличия «Материнская слава», ее поздравили с наградой родные. Дочь Валерия и ее муж приехали с тортом прямо к резиденции главы республики. 26 ноября в семье отметили День матери, а 27 ноября у Ольги Ростиславовны был день рождения. Она очень любит этот день – за то, что непременно приходят дети, а дружные дети – это счастье.
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