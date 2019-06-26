По словам министра строительства Удмуртии Дмитрия Сурнина, это вынужденная мера. За весь период действия новой системы капитального ремонта, с 2015 года, размер взноса в регионе не пересматривался ни разу. При этом стоимость строительных материалов, услуг и работ по капитальному ремонту значительно возросла.
– Мы просчитали с «Удмуртским региональным центром ценообразования в строительстве» экономически обоснованную величину взноса на 2020 год. Для домов с лифтом она составила 11 рублей 60 копеек, без лифта – 10 рублей 70 копеек. Понимая, что такое увеличение станет непосильным финансовым бременем для жителей Удмуртии, приняли решение изменить размер взноса по-минимуму. На 1 рубль 40 копеек для домов с лифтом и на 1 рубль 30 копеек для домов без лифта, – прокомментировал Дмитрий Сурнин.
При этом глава ведомства подчеркнул, что государство готово помогать собственникам с капитальным ремонтом домов. В 2017 году в стране уже действовала программа повышения энергоэффективности домов в ходе капитального ремонта. В каждом доме по предложенной государством схеме можно было профинансировать до половины стоимости ремонтных работ на сумму до пяти миллионов рублей. Собственники 14 ижевских многоэтажек стали её участниками: получили льготный кредит в банке на замену лифтов. С этого года условия участия в программе стали ещё привлекательнее.
Так, максимальный размер господдержки за счёт Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд ЖКХ) увеличен с 50 до 80 процентов общей стоимости услуг и работ по капитальному ремонту. Кроме того, теперь не надо подтверждать фактическую экономию платежей ЖКХ после энергосберегающего капремонта при утверждении заявки в Фонд ЖКХ. Расчёт размера экономии, которая должна быть не менее 10 процентов от годовой стоимости оплаты за отопление или электроснабжение, будет проходить по собственной методике фонда, что позволит упростить и ускорить процедуру предоставления финансовой поддержки. А принять участие в программе смогут как многоквартирные дома, которые копят деньги на капремонт на спецсчёте, так и в «общем котле».
– Мы уже объявили заявочную кампанию для администраций муниципальных образований, управляющих компаний и ТСЖ по приёму предложений на проведение энергоэффективных ремонтов. Заявки принимаем до 30 июня. После чего с общим пакетом документов поедем в Фонд. По расчётам управляющих компаний, которые уже сегодня готовы выйти с заявкой, высокий процент энергоэффективности даёт ремонт фасадов и установка оборудования для регулирования подачи тепла в дом. Это затратные мероприятия, поэтому финансовая поддержка Фонда ЖКХ здесь очень нужна, – подчеркнул министр строительства, ЖКХ и энергетики УР Дмитрий Сурнин.
Напомним, в 2017 году Фонд ЖКХ по программе поддержки энергоэффективного ремонта оказал финансовую поддержку восьми субъектам РФ по 10 заявкам на общую сумму 49,10 млн рублей. Два региона – Ростовская область и Удмуртская Республика – получили деньги на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, а шесть – Калининградская область, Новосибирская область, Алтайский край, Воронежская область, Ульяновская область, Хабаровский край – на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Согласно отчётам из регионов, к настоящему времени капитальный ремонт проведён в 72 домах общей площадью 617,53 тыс. кв. м, в которых проживают 22,2 тыс. человек.
В Удмуртии средства Фонда ЖКХ были направлены на возмещение части расходов на уплату процентов по кредитам, полученным на замену 46 лифтов в четырнадцати многоквартирных домах Ижевска. Общая стоимость работ 74 млн рублей. Из них 38 млн рублей, то есть более 50 процентов стоимости, взяли на себя бюджеты Удмуртии и города Ижевска. Оставшуюся часть оплатили жители – за счёт средств, накопленных на спецсчетах, или кредитов, которые выдали собственникам и управляющим компаниям на льготных условиях – примерно под 5 процентов годовых, так как ставку Центробанка – 9,25 процента, компенсировал фонд.
В нашем доме поселился...
Для перевода квартир в магазины потребуется письменное согласие соседей
Магазины, парикмахерские, аптеки и кафе можно будет организовать в жилом доме только с письменного согласия всех соседей. Добро на перевод квартиры в нежилое помещение должны дать владельцы квартир, которые непосредственно примыкают к переводимому объекту. При этом обязательным будет наличие отдельного входа. Соответствующие поправки внесены в Жилищный кодекс РФ.
Новый порядок, по мнению председателя Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР», председателя Комиссии Общественной палаты УР по экологии, ЖКХ и развитию территорий Александра Евсеева, сделает процедуру перевода квартир в нежилые помещения более справедливой с точки зрения соседей. Ведь именно они чаще всего страдают от шума или запахов, которые доносятся из кафе, магазинов, кофеен и других заведений, расположившихся за стеной.
– Ранее процедура согласования с собственниками не была прописана в Жилищном кодексе. В нашу общественную организацию нередко обращались жители многоквартирных домов, недовольные соседством с кальянной, ночным баром или магазином по продаже спиртного. Если нарушалось их право на комфортное проживание, собственники никак не могли влиять на ситуацию, но теперь, с принятием нового закона, будет учитываться мнение всех заинтересованных граждан – жителей подъезда и дома, – говорит Александр Евсеев.
Согласно изменениям в Жилищный кодекс, вывести помещение из жилого фонда можно будет при «согласии каждого собственника всех помещений, примыкающих» к помещениям, которые переводятся в нежилые. При этом согласие должно быть закреплено в письменной форме. Кроме того, смена статуса помещения обязана получить одобрение на общем собрании собственников. Если речь идёт о многоквартирном доме с несколькими подъездами, то две трети участников собрания должны проживать именно в том подъезде, в котором расположено переводимое помещение. При этом большинство жителей этого подъезда должны поддержать это решение.
– Ранее порядок перевода помещения из жилого в нежилое, закрепленный в Жилищном кодексе, не предусматривал согласия других собственников. Теперь инициатор перевода квартиры в нежилое помещение должен вынести этот вопрос на общее собрание собственников и предоставить в муниципалитет протокол собрания с положительным решением. При этом две трети участников собрания должны составлять жители именно того подъезда, в котором расположено переводимое из жилого фонда помещение. Кроме того, поддержать это решение должно большинство жителей этого подъезда, – говорит Александр Евсеев.
Важно также, что поправки требуют обязательного наличия отдельного доступа в помещение после его перевода в нежилой фонд. В законе прописывается и возможность проведения внеплановых проверок при поступлении жалоб на нарушения от жильцов.
Тем не менее, принятые поправки не смогут полностью уберечь жителей многоквартирных домов от нежелательного соседства. Функционал нового помещения должен быть согласован с собственниками квартир. Нельзя открыть спа-салон в помещении, которое жильцы дома согласовали под магазин. Но если помещение уже переведено в нежилое под магазин, а потом его владелец решил открыть в нём что-то другое, например, парикмахерскую, повторно согласовывать функционал помещения с собственниками соседних квартир он не обязан. В этом риск для жителей, которые хотели видеть в своём доме аптеку, а получили пивной магазин.
Рецидивистов будут наказывать жёстче
В России ужесточили наказание за кражу энергоресурсов. Теперь за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям нарушителю грозит двукратное увеличение штрафа. Изменение на этот счёт было внесено в статью 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано Правительством РФ. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа. Наказание за первое самовольное подключение к электро- или теплосети осталось прежним: штраф для физлиц – от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 тысяч до 80 тысяч или дисквалификация от одного до двух лет, для юрлиц – штраф от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
Новый пункт – за повторное самовольное подключение – предусматривает штраф для физлиц от 15 тысяч до 30 тысяч, для должностных лиц – от 80 тысяч до 200 тысяч или дисквалификацию от двух до трёх лет, для юрлиц – штраф от 200 тысяч до 300 тысяч.
В сфере электроэнергетики в среднем около восьми процентов людей, однажды самовольно подключившихся к сети и безучётно (то есть бесплатно) использовавших электроэнергию, делали это снова в течение года, сообщалось в пояснительной записке к проекту закона со ссылкой на данные «Россетей» за 2017 год. В Минэнерго РФ добавляли, что в течение трёх лет уровень рецидивов ещё выше – 18 процентов, поэтому повышенный штраф, по оценкам ведомства, поможет бороться с неплатежами.
Энерговоровство сказывается на всех потребителях, в том числе подключившихся к сетям по договору. Незаконные же подключения приводят к скачкам напряжения и преждевременному износу сетей, а также становятся причиной аварий. Введение штрафа за повторное самовольное подключение не только сократит убытки компаний, но и позволит снизить случаи электротравматизма, в том числе с летальными исходами, которые происходят с электроворами, считают в «Россетях».
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