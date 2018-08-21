В Пенсионном фонде отметили, что прибавка будет зависеть от размера пенсии конкретного гражданина: «Исходя из среднего размера пенсии в 2018 году на уровне 14,4 тысяч рублей, ежемесячная пенсия вырастет примерно на 1 тысячу рублей и, соответственно, среднегодовая прибавка в 2019 году составит около 12 тысяч рублей».
Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2019 году, по предварительным расчетам, 15,4 тысячи рублей. Планируется, что индексация пройдет с 1 января.
Напомним, по планам правительства, к 2024 году средний размер пенсии планируется довести до 20 тысяч рублей в месяц.
Более подробно по всем вопросам, касающихся пенсионного законодательства и начисления пенсионных выплат можно проконсультироваться по бесплатному телефону Единой консультационной службы ПФ РФ 8-800-302-2-302.
Фото: Дмитрий Минаев.
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