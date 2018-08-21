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В 2019 году пенсии будут проиндексированы минимум на 7 процентов

16 августа
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Пенсионный фонд России подтвердил, что индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит минимум 7 процентов. Это более чем в два раза превысит уровень прогнозируемой фактической инфляции на конец 2018 года.

12 2 В 2019 году пенсии будут проиндексированы минимум на 7 процентов

В Пенсионном фонде отметили, что прибавка будет зависеть от размера пенсии конкретного гражданина: «Исходя из среднего размера пенсии в 2018 году на уровне 14,4 тысяч рублей, ежемесячная пенсия вырастет примерно на 1 тысячу рублей и, соответственно, среднегодовая прибавка в 2019 году составит около 12 тысяч рублей».

Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2019 году, по предварительным расчетам, 15,4 тысячи рублей. Планируется, что индексация пройдет с 1 января.

Напомним, по планам правительства, к 2024 году средний размер пенсии планируется довести до 20 тысяч рублей в месяц.

Более подробно по всем вопросам, касающихся пенсионного законодательства и начисления пенсионных выплат можно проконсультироваться по бесплатному телефону Единой консультационной службы ПФ РФ 8-800-302-2-302.

Фото: Дмитрий Минаев.

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Автор статьи

Римма ИВАНОВА Все материалы этого автора

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