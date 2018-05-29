Сегодня на аппаратном совещании в резиденции Главы республики министр строительства, ЖКХ и энергетики Иван Ястреб проинформировал о ключевых стройках 2018 года и перспективах строительного комплекса региона.
Как он отметил, в соответствии с Адресной инвестиционной программой в 2018 году планируется строительство 21 объекта социальной сферы. На эти цели предусмотрено направить 1 млрд 386,6 млн рублей, в том числе из бюджета Удмуртской Республики 387,4 млн рублей, из федерального бюджета – 680 млн рублей, из резервного фонда Президента России – 301,2 млн рублей.
В числе знаковых строительных объектов отрасли здравоохранения 2018 года поликлиника в Ленинском районе города Ижевска. Первоначально ввод её в эксплуатацию была запланирована на 10 декабря 2018 года. Александр Бречалов попросил подрядчиков активизировать работы и завершить строительство не позднее 30 ноября, так как жители микрорайона с нетерпением ждут открытие данного социально значимого объекта.
Кроме того, до конца июня должны распахнуться двери новых фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Лудорвай Завьяловского района, Кузюмово Алнашского района, Алганча-Игра Малопургинского района, Бальзяшур Можгинского района, Костино Сарапульского района и селе Усть-Сюмси Селтинского района.
30 июня 2018 года примет первых посетителей новый Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым спортивным залом по улице Молодёжной в городе Ижевске. Этот объект строится в рамках государственной программы УР «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики» и ФЦП «Развитие физической культуры и спорта РФ на 2016-2020». Сметная стоимость объекта – 99 млн 435 тыс. 700 рублей.
В этом году начнётся строительство Регионального центра по лыжным гонкам в селе Шаркан. Сметная стоимость объекта - около 105 млн рублей. Его заказчиком является МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва им. М.Вылегжанина». Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2019 году.
В городе Глазове в начале июля будет сдан в эксплуатацию спортивный зал с мастерскими Физико-математического лицея. Сметная стоимость объекта – 59 млн 152 тыс рублей, из них средства резервного фонда Президента России – 27 млн 5100 рублей, бюджета УР – 32 млн 146 тыс 700 рублей.
Стройкой года в Киясовском районе является строительство ФОК и стадиона с трибунами в селе Киясово к очередным республиканским летним сельским спортивным играм, которые должны стартовать в райцентре в первой декаде июля. Соответственно объект должен быть сдан в эксплуатацию накануне игр.
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил министру строительства, ЖКХ и энергетики Ивану Ястребу держать строительство объектов к сельской олимпиаде в селе Киясово на постоянном контроле, чтобы в погоне за сокращением сроков не пострадало качество работы.
К началу нового учебного года строители должны сдать в эксплуатацию здание новой школы по ул. Леваневского в городе Ижевске на 825 школьных мест.
В этом году 1 сентября свои двери откроет новая современная школа и в селе Алнаши на 500 школьных мест.
Также за парты новой средней общеобразовательной школы сядут учащиеся Совхозной СОШ Завьяловского района.
Продолжая тему, Глава Удмуртии подчеркнул, что новые места в общеобразовательных организациях создаются исходя из прогнозируемой потребности. Давно назрела необходимость строительства новой школы в посёлке Кез. В настоящее время здесь работают две школы, которые загружены донельзя.
«Несмотря на дефицит республиканского бюджета в 4 миллиарда рублей, я поставил задачу перед Правительством и руководством района приступить к строительству школы на 500 школьных мест в посёлке Кез уже в этом году. К 1 сентября 2019 года она должна быть введена в эксплуатацию», - подчеркнул Александр Бречалов.
Иван Ястреб отметил, что в республике продолжится реализация мероприятий, направленных на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Всего на эти цели планируется направить в 2018-2019 годах почти 1 млрд 360 млн рублей. За два года предполагается создать 2100 детских дошкольных мест, в том числе в 2018 году построить и реконструировать 15 объектов на 1200 мест, в том числе детские сады в 8 микрорайоне Восточного жилого района Устиновского района и по улице Баранова в Ленинском районе города Ижевска.
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