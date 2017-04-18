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В 2017 году в Удмуртии сдадут 652 тысячи квадратных метров жилья

18 апреля
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Image 301 В 2017 году в Удмуртии сдадут 652 тысячи квадратных метров жилья

На очередном заседании Президиума Правительства утверждено Задание по вводу в эксплуатацию жилья на территории городских округов и муниципальных районов в Удмуртской Республике в 2017 году.

Как сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищной политики УР Анатолий Кловзник, в 2016 году в Удмуртии введено в эксплуатацию 650,1 тысяч квадратных метров общей площади жилья, что составляет 100,2 процента от контрольного показателя по вводу жилья в регионе и 100,3 процента от уровня 2015 года.

Задание на 2017 год нацелено на обеспечение своевременного ввода в эксплуатацию жилья на территории городских округов и муниципальных районов Удмуртии – в общем объёме 652 тысячи квадратных метров, что больше, чем в 2016 году.

По оценке специалистов регионального Минстроя, такой объём республиканскому строительному комплексу по силам. Плановые задания согласованы с руководителями муниципальных образований Удмуртии. В соответствии с Заданием, в 2017 году больший объём жилья планируется сдать в эксплуатацию в городе Ижевске (340 тыс. кв. метров) и в Завьяловском районе (91 тыс. кв. метров). Также крупные стройки предстоят Увинскому, Малопургинскому, Балезинскому, Игринскому районам, где в 2017 году планируется ввести в эксплуатацию 16 тыс., 12,9 тыс., 12,5 тыс. и 11.тыс. квадратных метров жилья соответственно. Общая площадь введённого в текущем году жилья в городе Воткинске должна составить 28,5 тыс., Сарапуле – 16 тыс., Можге – 15 тыс. и Глазове – 10 тыс. квадратных метров.

Органам местного самоуправления рекомендовано принять необходимые меры по обеспечению своевременного ввода в эксплуатацию жилых домов в утвержденных Заданием объемах и ежемесячно предоставлять информацию о ходе строительства и вводе жилья в отраслевое министерство.

Пресс-служба Главы и Правительства УР

Фото: ijevsk.3goroda.ru

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