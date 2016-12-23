Перечень фельдшерско-акушерских пунктов, подлежащих строительству и капитальному ремонту в следующем году, утверждён Правительством Удмуртской Республики. План на 2017 год – более тридцати ФАПов. Из них 22 фельдшерско-акушерских пункта в шестнадцати районах будут построены заново – по типовым проектам, опробованным в 2016 году; порядка десяти – капитально отремонтируют.
В этом году Удмуртия выполнила поставленную Главой региона Александром Соловьевым задачу по развитию сети доступной доврачебной медицинской помощи – были введены в строй 25 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.
Как рассказал первый заместитель министра здравоохранения УР Андрей Воздвиженский, в каждый из населённых пунктов, претендующих на строительство ФАПа, состоялся выезд рабочей группы из числа специалистов Минстроя, Минздрава и Управления капитального строительства; к обсуждению привлекались главы муниципальных образований и главврачи медицинских учреждений. По результатам выездов для размещения ряда фельдшерско-акушерских пунктов найдены помещения в муниципальном фонде – это позволяет в более короткие сроки и с меньшими издержками создать соответствующий всем требованиям ФАП.
Председатель Правительства УР Виктор Савельев отметил, что Министерство здравоохранения и Министерство строительства стали подходить к вопросам размещения ФАПов менее формально, принимая более взвешенные с экономической и с социальной точки зрения решения. В то же время он поручил им обратить особое внимание на сроки сдачи объектов – все строительные и ремонтные работы по запланированным ФАПам в 2017 году должны быть завершены к сентябрю.
Фото: udm-info.ru
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