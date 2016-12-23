Половина из привитых - это дети....

В воскресенье 27 ноября в спорткомплексе «Чекерил» состоялся праздник в честь открытия сезона проекта...

28 ноября в Удмуртии как и по всей стране стартует Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»....