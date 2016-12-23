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В 2017 году в Удмуртии капитально отремонтируют и построят более 30 ФАПов

12 декабря
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Align 0 350 fapkm1 В 2017 году в Удмуртии капитально отремонтируют и построят более 30 ФАПов

Перечень фельдшерско-акушерских пунктов, подлежащих строительству и капитальному ремонту в следующем году, утверждён Правительством Удмуртской Республики. План на 2017 год – более тридцати ФАПов. Из них 22 фельдшерско-акушерских пункта в шестнадцати районах будут построены заново – по типовым проектам, опробованным в 2016 году; порядка десяти – капитально отремонтируют.

В этом году Удмуртия выполнила поставленную Главой региона Александром Соловьевым задачу по развитию сети доступной доврачебной медицинской помощи – были введены в строй 25 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.

Как рассказал первый заместитель министра здравоохранения УР Андрей Воздвиженский, в каждый из населённых пунктов, претендующих на строительство ФАПа, состоялся выезд рабочей группы из числа специалистов Минстроя, Минздрава и Управления капитального строительства; к обсуждению привлекались главы муниципальных образований и главврачи медицинских учреждений. По результатам выездов для размещения ряда фельдшерско-акушерских пунктов найдены помещения в муниципальном фонде – это позволяет в более короткие сроки и с меньшими издержками создать соответствующий всем требованиям ФАП.

Председатель Правительства УР Виктор Савельев отметил, что Министерство здравоохранения и Министерство строительства стали подходить к вопросам размещения ФАПов менее формально, принимая более взвешенные с экономической и с социальной точки зрения решения. В то же время он поручил им обратить особое внимание на сроки сдачи объектов – все строительные и ремонтные работы по запланированным ФАПам в 2017 году должны быть завершены к сентябрю.

Фото: udm-info.ru

Комментарии

1 комментарий

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  • Ser Nik
    12 декабря, 13:43
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    Показу шники!!! В Ижевске (мрн. пос. Старки) построили больше месяца назад ФАП. Торжественно открыли ФАП и тут же и закрыли на большой замок. Затеяли перекройку. Старки передают поликлинике нефтяников. Даже не поинтересовались - а как люди должны туда попадать. Среди нас многие малоподвижные, на такси на магазин не ездим, помочь практически некому. Надеюсь руками - водители спустятся на нашу землю обетованную и решат транспортную проблему. Оборудование, есть подозрения, из ФАПа испарилось. Когда в городе будет думающий хозяин, отвечающий за свои деяния и обеспечение нормальной жизни населению?

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