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В 2017 году на противопаводковые мероприятия Удмуртия направит 40 миллионов рублей

2 марта
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21 04 2015 ass 2 В 2017 году на противопаводковые мероприятия Удмуртия направит 40 миллионов рублей

Полная готовность

21 февраля состоялось очередное заседание правительственной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС), посвященное подготовке республики к паводку 2017 года.

В совещании приняли участие руководители МЧС России по Удмуртской Республике, Удмуртского центра по гидрометеорологии - филиала Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), института «Удмуртгипроводхоз», министерств и ведомств Удмуртии.

Рука на пульсе

– Тема противопаводковых мероприятий, напрямую связанная с качеством жизни населения, находится на личном контроле главы региона Александра Соловьева, - подчеркнул председатель КЧС, вице-премьер Правительства УР Рафис Касимов. - Понимая всю меру ответственности, к новому паводку мы начали готовиться еще в прошлом году. И хотя метеорологи предсказывают максимальный уровень половодья в пределах средних многолетних значений, снежная зима и перепады температур, которые мы постоянно наблюдаем, а также опыт прошлых лет обязывают Правительство Удмуртии и Комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС постоянно контролировать ситуацию, держать руку на пульсе.

В целях снижения рисков в Удмуртии проводится комплекс превентивных мероприятий, на финансирование которых из регионального бюджета выделено более 40 миллионов рублей. В их числе проведение берегоукрепительных работ, расчистка, углубление и спрямление русел рек, например, реки Ува, ремонт гидротехнических сооружений (ГТС) – искусственных водоемов. Так, в 2016 году проводились, а в 2017 году будут продолжены ремонты пяти ГТС - на реке Булайка в Увинском районе, на реке Селычка в Якшур-Бодьинском районе, на реке Пудем в Ярском районе, на реках Вотка и Иж в Воткинске и Ижевске.

Кроме того, со 2 февраля ведется плановая сработка крупных водохранилищ республики - Ижевского, Воткинского, Камбарского и Пудемского. К 1 апреля уровень воды в них должен снизиться на 70 см - 1 метр.

Беспилотники и гидропост в помощь

Для ликвидации угрозы заторов на реках в шести районах Удмуртии - Балезинском, Воткинском, Дебесском, Кезском, Сюмсинском и Глазовском - будут проведены взрывные работы, которые начнутся в конце марта 2017 года.

Контроль за гидрологической обстановкой в Удмуртии будут осуществлять 10 стационарных и 5 временных гидропостов. Спланирована работа 59 оперативных групп органов местного самоуправления и местных пожарно-спасательных гарнизонов республики. Для проведения противопаводковых мероприятий планируется привлечь беспилотники.

Рафис Касимов добавил, что в районах могут и должны быть открыты дополнительные гидропосты, и эти решения находятся в компетенции глав. Он также подчеркнул, что главы муниципалитетов несут ответственность за подготовку и прохождение паводка на подведомственной территории, за взаимодействие с МЧС и информационную работу с населением.

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления МЧС по УР Дмитрий Порцев доложил участникам совещания о штатном функционировании на территории Удмуртии подсистемы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целом участники совещания подтвердили, что подготовка Удмуртии к паводку 2017 года ведется в плановом режиме. В числе мероприятий, запланированных на ближайшее время, - предпаводковое полевое обследование 51 объекта, включая 11 гидроузлов. Оно начнется 10 марта.

Римма ЕГОРОВА

Фото: gochs-nso.ru

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