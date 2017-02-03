Завод «Ижсталь» в 2016 году освоил производство более 20 видов новой продукции и 22 типоразмера сортового проката из новых марок стали.
В числе новых видов продукции – горячекатаный и калиброванный прокат круглого, шестигранного и полосового сечения, стальные фасонные профили высокой точности, холоднокатаная лента, непрерывно-литая заготовка из нержавеющих, сварочных и подшипниковых марок стали, крупнотоннажные слитки.
Также завод освоил производство 22 типоразмеров сортового проката из новых марок стали: нержавеющих, жаропрочных, легированных, быстрорежущих, электротехнических.
«Ижсталь» возобновила производство проката со специальной отделкой поверхности малых размеров в прутках, так называемой «серебрянки». Данный вид продукции обладает улучшенным качеством поверхности и точностью геометрических размеров. Его потребителями являются предприятия авиационной промышленности, ОПК, точного машиностроения, автомобилестроения, производители медицинской техники.
Справка:
ОАО «Ижсталь» занимает ведущие позиции среди российских производителей специальных марок стали, сплавов и нержавеющего проката.
Выпускает сортовой и калиброванный прокат, холоднокатаную ленту, стальные фасонные профили высокой точности из конструкционных, инструментальных, быстрорежущих, нержавеющих марок стали.
Система менеджмента качества имеет сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.
Предприятие входит в металлургический дивизион Группы «Мечел», находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».
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