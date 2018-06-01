– Шествие – это спланированное администрацией мероприятие, а нам бы хотелось, чтобы программа праздника была инициирована самими горожанами, – подчеркнул и. о. заместителя главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.
Ещё одно новшество – Большой хоровой собор, который уже больше 20 лет открывает День города, пройдёт в этом году не на ступенях собора Александра Невского, а на территории у Свято–Михайловского собора. Это, по мнению организаторов, позволит сделать выступление хоровых коллективов более зрелищным.
А вот опробованный в прошлом году формат трёхдневного фестиваля – День двора, День района и День города сохранится. Программа этих дней составлена на основе предложений граждан и будет очень насыщенной.
– Очень важно, что ижевчане активно работают вместе с городскими властями, предлагают новые форматы мероприятий, – сказал Дмитрий Чистяков. – В прошлом году от активных горожан и общественных групп и объединений поступило около 50 обращений, которые были рассмотрены организаторами праздника. В рамках фестиваля прошло 217 мероприятий, 178 из которых – совершенно новые форматы событий. В этом году обращений ещё больше, а значит, будет больше и новых мероприятий в программе праздника.
Так, 10 июня – в День двора – по всему городу будет работать около 120 площадок. В ижевских дворах пройдут не только спортивные дворовые состязания и детские праздники, но и конкурсы дворовой песни, а также соревнования по настольным играм – шахматам, шашкам, домино, лото и другим. В День района, который состоится 11 июня, все основные мероприятия будут проходить на общественных пространствах, выбранных горожанами в результате рейтингового голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
По словам Дмитрия Чистякова, это станет первым шагом к той насыщенной общественной жизни, для которой и благоустраиваются выбранные ижевчанами пространства.
Насыщенной будет и программа Дня города и Дня России 12 июня. Основные мероприятия, по традиции, пройдут на Центральной площади и прилегающих территориях. Здесь будут выступать самодеятельные и профессиональные коллективы, работать ярмарка, пройдут спортивные состязания.
– С 10.00 до 16.00 на площадке между Домом Правительства и Ротондой пройдёт детский День города. На набережной состоится традиционный фестиваль единоборств, а также фестиваль любителей рыболовного спорта и турнирный заплыв четырёх вузовских команд на ялах. Каждый год в День города проходит городской велопарад, который в этом году начнётся на Центральной площади и финиширует на фан–зоне в парке им. С.М. Кирова. Здесь же состоится долгожданное открытие этого общественного пространства, – рассказал Дмитрий Чистяков.
Ярким завершением праздника станет концерт приглашённой звезды – Стаса Пьехи. Он начнётся в 20.45 на Центральной площади. А в 22.30 над акваторией Ижевского пруда будет запущен праздничный фейерверк.
Полная программа мероприятий фестиваля, посвящённого Дню города и Дню России, а также перечень мест, где пройдут праздничные события, будут опубликованы на сайте Ижевска 1 июня.
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