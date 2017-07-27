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Увидеть сто тысяч новых галактик

23 июля
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Уникальный российский рентгеновский телескоп готов для космической миссии

Bd4bdfc9202790bf301d64d2e06ba Увидеть сто тысяч новых галактик

Мы продолжаем совместный проект с госкорпорацией «Росатом». И на этот раз корреспондент «Удмуртской правды» отправился в Саров, во Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, где разработан и создан первый российский рентгеновский астрофизический телескоп ART-XC для международной космической обсерватории «Спектр-РГ».

Огромная работа

Проект рентгеновского телескопа появился еще в 1990-х. В начале третьего тысячелетия разработка вышла на новый виток: в 2007 году к проекту подключился Российский федеральный ядерный центр Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), входящий в структуру госкорпорации «Росатом» и привнесший в разработку опыт конструкторской работы, приборостроения и научных компетенций десятков ученых мирового уровня. Специалистами ВНИИЭФ сначала была разработана рентгеновская оптика, а затем сконструирован и построен телескоп.

Начальник научно-конструкторского отдела ВНИИЭФ Михаил Гарин рассказывает:

– Мы начали работу над проектом десять лет назад. Сначала на специально созданной научно-производственной базе разработали рентгеновские зеркала скользящего типа - такая технология в России не применялась в принципе. Затем начался этап конструирования и изготовления телескопа. Это была огромная работа и в прямом, и в переносном смысле. Высота телескопа – 3,5 метра, вес – 350 кг, а вложен в него труд десятков физиков, инженеров, математиков и других специалистов. Создание этой уникальной вещи потребовало широкой кооперации с другими предприятиями. Мы сотрудничали с Институтом космических исследований Российской академии наук, чтобы разработать уникальную на тот момент для России технологию изготовления рентгеновской металлооптики (зеркала для телескопа сделали из никеля – их толщина всего 0,3 миллиметра, а отражающее покрытие – из иридия). Корпус из углепластика был изготовлен обнинским предприятием «Технология». Титановые фланцы создали в Нижнем Новгороде на предприятии «Красное Сормово», которое ранее производило титановые корпуса подводных лодок. Часть испытаний проходили во ВНИИЭФ, часть – на московском предприятии «Молния», которое известно тем, что изготовило советский челнок «Буран», и в самарском Ракетно-космическом центре, который изготавливает ракетоносители «Союз». Институт космических исследований изготовил высокочувствительные рентгеновские детекторы.

Видит в 40 раз лучше

Итогом этой грандиозной работы специалистов разных предприятий, входящих в систему «Росатома», стал рентгеновский телескоп, состоящий из семи оптических модулей и способный «заглянуть» гораздо дальше оптического видимого спектра. Его чувствительность по сравнению с прошлыми российскими телескопами повысилась в 40 раз. Для России создание этого исследовательского аппарата – огромный шаг вперед в изучении космоса.

Михаил Гарин рассказывает:

– Было создано четыре опытных образца. Все они прошли ряд испытаний (вибродинамические, тепловакуумные, ресурсные) и доказали, что выполнят свою задачу фундаментального исследования дальнего космоса.

К открытиям готов

Планы на использование рентгеновского телескопа масштабны. В декабре 2016 года летный образец телескопа – тот самый, который будет запущен в космос – был поставлен в НПО имени С.А. Лавочкина и сейчас готовится к комплексным испытаниям в составе космического аппарата – международной космической обсерватории «Спектр-РГ». Запуск обсерватории назначен на сентябрь 2018 года, а ее миссия рассчитана на 7 лет.

Космический корабль с двумя телескопами на борту полетит в точку Лагранжа L2, расположенную в полутора миллионах километров от Земли – это будет первая российская научная миссия, отправленная в эту точку Вселенной. Цель этого космического путешествия - исследования дальнего космоса в рентгеновском диапазоне.

Михаил Гарин говорит:

– С помощью телескопа планируется провести ряд исследований, в том числе открыть более миллиона активных ядер галактик и около 100 тысяч скоплений галактик. Мы уверены, что благодаря работе телескопа сможем заглянуть очень далеко и по расстоянию, и по времени.

Но у нашего рентгеновского телескопа есть и другое применение телескопа - навигация космических аппаратов. Все знают, что такое навигация GPS и GLONASS. Для их функционирования необходима система спутников и наземная техническая поддержка. На базе рентгеновских источников и технологии, которая применялась для изготовления телескопа, можно создать аппарат позиционирования в космосе, который будет независим от любой технической установки и который нельзя будет заглушить, «сбить с прицела», повредить. Этот точнейший и надежнейший навигатор можно будет использовать в дальних космических миссиях - полетах к другим планетам.

Уникальный астрофизический телескоп будет использоваться только в российских проектах, обеспечивая нашим ученым преимущество в исследовании космоса.

Фото: atomic-energy.ru

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Автор статьи

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