15 января в 18.00 Национальная библиотека Удмуртской Республики приглашает всех желающих принять учас...

8 января в Ижевске начал работу VII ледовый фестиваль ангелов и архангелов. Ко дню Крещения, 19 январ...

Во время конкурса–фестиваля «Мир един для всех» в Министерстве культуры и туризма УР выступили гости ...