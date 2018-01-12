По словам экспертов, не больше трёх процентов людей с серьёзными нарушениями зрения ходят в музеи: привычные экспозиции, снабжённые табличками «Руками не трогать», делают для них изобразительное искусство полностью недоступным. В республиканском музее решили поставить социальный и художественный эксперимент – привлечь в выставочные залы незрячих и слабовидящих людей, и прежде всего детей. Дать им почувствовать, что музей изобразительных искусств – не закрытая для них территория. Поскольку воспринимать картины, скульптуры и инсталляции так, как это делают зрячие люди, слабовидящие очевидно не могут, была разработана целая система, помогающая им получить представление о том или ином произведении искусства.
Картины начинают звучать
Каждая картина, представленная на выставке (а отобраны для неё были работы художников Людмилы Орловой, Энвиля Касимова, Натальи Вострокнутовой и многих других, созданные в разных жанрах и техниках), снабжена табличкой, заполненной языком Брайля. Кроме авторства и названия работы, на табличке указаны основные этапы творческой биографии художника и даётся краткое описание картины. Писать и редактировать аннотации сотрудникам музея помогали слабовидящие дети и их педагоги. Кроме того, большинство работ сопровождаются записями аудиогида: надев наушники, посетители выставки могут услышать художественное, образное описание сюжета картины, творческой манеры художника, ощущение, которое производит полотно. Картина начинает звучать, оттенки красок заменяются оттенками интонаций, ритмичность композиционных элементов – ритмом текста.
Рождение художественного образа
Разумеется, восприятие каждой картины субъективно. Каждый зрячий наблюдатель видит в полотне что-то своё, соотносит изображённое с собственным опытом, воодушевляется или остаётся равнодушен в зависимости от отзывчивости собственной нервной системы и эмоционального диапазона. Для звукового иллюстрирования оказывается выбрано только одно описание картины: посетитель выставки знакомится с искусствоведческим и чувственным опытом того или иного сотрудника музея, описывающего произведение искусства. И образы, которые рождаются в голове при прослушивании аудиоаннотации картины, дают лишь очень приблизительное представление о том, что и как на ней изображено.
Вот ты вслепую подходишь к картине, надеваешь наушники, слушаешь её описание (без преувеличения, составленное увлекательно, передающее любование полотном), и под закрытыми веками начинают возникать сюжеты и формы, они наполняются цветом и светом. Потом ты открываешь глаза - и висящая перед нами картина оказывается совсем не такой, как ты вообразил её себе. Ты видишь иначе, чем автор описания. Для незрячих это описание становится единственным вариантом картины, но полученное опосредованно, через восприятие другого человека, оно всё же больше, чем ничего. А для тебя, глазастого, этот опыт оказывается ценен возможностью сопоставить собственное видение картины с чьим-то еще (сотрудники музея подчёркивают, что выставка в равной степени адресована как слабовидящим людям, так и не имеющим проблем со зрением). И, кроме того, позволяет понять, как мир слепых и слабовидящих людей, в котором визуальные образы сформированы не напрямую, а через чьё-то объяснение, отличается от нашего. Если для людей с ограничениями зрения эта выставка оказывается окном в изобразительное искусство, то для остальных – возможностью изучить взаимодействие слепых людей с окружающим миром. И это сближение – не меньшая ценность, чем знакомство с произведениями искусства.
Трогать руками нужно!
Особое место на выставке занимают экспонаты, к которым можно и нужно прикасаться руками. Это арт-объекты Евгении Мальцевой, Павла Аксёнова, Александра Егорова. Они выполнены из разных материалов (гипс, металл, дерево, кожа) и позволяют представить зрителям-кинестетикам не только форму, но и фактуру произведений искусств. Александр Егоров специально для выставки создал декоративный рельеф «Кот», контуры животного на котором повторяют фигуру с картины «Ночь» Валерия Морозова-Бухарского из коллекции музея, представленной здесь же. Чтобы рельефное изображение кота было более сложным, требующим включения воображения для его восприятия, Егоров «собрал» фигуру из отдельных элементов, как пазл. Получилась фигура-коллаж в духе ранних кубистов – экспрессивная, яркая визуально и интересная на ощупь, требующая концентрации и творческой интуиции, чтобы из абстрактных деталей под подушечками пальцев сложить в голове образ антропоморфного кота.
Евгения Мальцева предоставила музею на время выставки свою авторскую скульптуру «Соломон», выполненную в смешанной технике: лицо своего героя художница создала, задрапировав натуральную кожу складками век, губ, глубоких морщин на напряжённом лбу и в углах рта и глаз поверх «черепа» из дерева. Прикосновение к этому арт-объекту создаёт поразительный эффект: благодаря использованному материалу лицо кажется почти живым, замершим на время, кожа слегка проминается под пальцами, запоминает прикосновения зрителя так же, как он запоминает изломы этого сильного, выразительного лика. Произведение искусства и зритель познают друг друга.
Художница Наталья Вострокнутова представила на выставке свою недавнюю картину «Новогодние праздники. На катке», написанную маслом и акрилом, и позволила посетителям «видеть» её руками. Акриловые капли на картине складываются в объёмный рельеф, кончиками пальцев легко прочитать спирали и лучи, вплетённые в сюжет. И слабовидящие зрители бережно и внимательно исследуют каждый сантиметр работы, восстанавливая его перед своим внутренним взором.
Кроме того, слабовидящие посетители могут создать на выставке собственную картину: в одном из залов установлен короб с подсветкой, используемый для песочной анимации, на поверхности которого насыпан чистый мелкий песок. Пальцами и ладонями посетители выводят на песке узоры, создают сюжеты. А на стенах в холле музея развешаны картины, созданные юными слабовидящими художниками: их интуитивное использование цветов создаёт впечатляющие эффекты. Продлится выставка до 28 января.
Республиканский музей изобразительных искусств своим проектом присоединился к тренду, который задают сегодня крупнейшие музеи мира – открыть визуальное искусство для тех, кому оно было недоступно, для людей слепых и слабовидящих. Знакомство этой категории посетителей с объектами изобразительного искусства обычно ограничивается скульптурой, фрагментами архитектуры, предметами декоративно-прикладного творчества – теми видами искусства, в которых прикосновение к арт-объекту – дело естественное. Но в последние годы музейщики и художники ломают этот стереотип. В Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина год назад состоялась выставка тактильных картин – объёмных копий шедевров из коллекции музея от Боттичелли до Пикассо, вызвавшая широкий резонанс и подтвердившая, что незрячие и слабовидящие люди – заинтересованные и благодарные зрители. Арт-проекты для слабовидящих существовали и раньше: ещё в 2013 году ижевский художник Сергей Орлов создал цикл фактурных картин из глины «Азбука для слепых», несущих не только визуальную, но и тактильную информацию, которые выставлялись на специальной выставке в Сургуте и на вернисажах в Ижевске.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.